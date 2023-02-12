Экспресс на 12 февраля с коэффициентом 8.69: Кварацхелия и Холанд будут тащить

Хвича сыграет ключевую роль в предстоящем матче, а в Англии решить задачу Гвардиолы попробует Эрлинг. В это время Хави отпразднует победу.

12 февраля всех болельщиков футбола ждёт большое количество интересных матчей. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.69 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч АПЛ «Ман Сити» — «Астон Вилла» 12 февраля

«Манчестер Сити» готовится к приёму «Астон Виллы» в скверном настроении. Поражение в матче с «Тоттенхэмом» вновь ударило по чемпионским амбициям «горожан». Эта встреча проходила на выезде, а на стадионе «Этихад» статистика куда приятнее — победы в четырёх встречах подряд.

После паузы на чемпионат мира, который внёс дисбаланс в состояние команды, «Манчестер Сити» черпал из домашних матчей нужную энергию – пять побед в шести встречах. В играх АПЛ клуб потерял очки с кризисным «Эвертоном» (1:1), а игру с «Тоттенхэмом» (4:2) пришлось героически вытаскивать во втором тайме, уступая в два мяча к перерыву.

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«Астон Вилла» тоже готовится ко встрече после поражения. Команда Унаи Эмери попала под каток вновь воспрявшего «Лестера» (2:4). А ведь до этого единственным поражением в 2023 году был матч в Кубке Англии со «Стивениджем» из четвёртого дивизиона (1:2). После паузы на чемпионат мира команда Унаи Эмери неприятно оступилась дома с кризисным «Ливерпулем» (1:3), но затем одержала три победы в четырёх встречах.

Матч первого круга, в котором «Астон Вилла» впервые за 10 встреч с «Ман Сити» не проиграла, завершился со счётом 1:1. Это стало шестой из семи последних встреч этих команд, в которых забивали обе команды. Поставим на обе забьют и сейчас — за 1.99.

Прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Кремонезе» 12 февраля

После вылета из Кубка Италии, который, возможно, был не слишком важен для Спаллетти, «Наполи» выиграл в трёх матчах подряд. Гораздо важнее, что команда подходит к Лиге чемпионов без кадровых потерь и в хорошей форме. В чемпионстве «Наполи» особых сомнений тоже не осталось, хозяевам достаточно просто набирать свои очки в матчах вроде этого.

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«Наполи» при этом не сбавляет обороты и не щадит слабых соперников. Атака хозяев может разобрать на части любую команду в Италии, что уж говорить про самого слабого представителя Серии А. Недооценкой Спаллетти больше баловаться не будет, он уже видел, к чему это может привести. А ведь это был наилучший шанс для гостей не то что на очки, а просто уступить достойно, без разгрома.

За «Наполи» не замечено желания экономить силы, а это значит, что матч вполне может закончиться разгромом. В гостях «Кремонезе» выглядит слабо и много пропускает, а «Наполи» дома забивает в среднем почти три гола. А в ворота такого соперника может запросто отправить и больше. Предлагаем поставить на победу «Наполи» с форой (-2.5) за 2.35.

Прогноз на матч Примеры «Вильярреал» — «Барселона» 12 февраля

Сейчас «Вильярреал» растерял форму и выиграл только в одном из пяти последних матчей. Такие результаты выбросили команду Кике Сетьена не только с четвёртой строчки, но и из еврокубковой зоны вообще. Поражение во встрече с «Эльче», команды, у которой за 20 матчей не было ни одной победы в чемпионате, это вообще за гранью добра и зла.

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«Барселона», напротив, имеет серию из семи побед подряд в матчах всех турниров, пропустили за это время каталонцы всего два гола. В последних результатах «Барса» имеет уверенные победы в играх с «Бетисом» и «Севильей». Гости набрали отличный ход и не собираются щадить своего бывшего тренера. Они рвутся к чемпионству, а отрыв от «Реала» увеличивается.

Хозяевам тут ничего не светит, даже ничья. Их максимум – это один забитый мяч. Всё же «Вильярреалу» удобнее играть с командами, которые привыкли действовать первым номером, а взламывать эшелонированные защиты у него в последнее время получается плохо. Можно поставить на победу «Барселоны» с коэффициентом 1.86.

Экспресс на матчи 12 февраля

Ставка 1: обе забьют в матче «Ман Сити» — «Астон Вилла» с коэффициентом 1.99.

Ставка 2: победа «Наполи» в матче с «Кремонезе» с коэффициентом 2.35.

Ставка 3: победа «Барселоны» в матче с «Вильярреалом» с коэффициентом 1.86.

Общий коэффициент: 1.99 Х 2.35 Х 1.86 = 8.69.

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