Экспресс на 18 февраля с коэффициентом 11.51: Гвардиола поймал удачу, Клопп встревожен

«Ман Сити» уже чувствует чемпионство, но впереди ещё много времени. В «Ливерпуле» всё не складывается, а «Реал» справится и без Бензема.

Начинаются выходные, а это означает, что нас ждёт много интересных событий в европейском футболе. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.51 на матчи, которые будут сыграны сегодня, 18 февраля.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч АПЛ «Ноттингем» — «Ман Сити» 18 февраля

Расклад сил в этой паре предельно ясен. Если в начале года у «Ноттингема» был хороший отрезок, благодаря которому «лесники» на приличное расстояние ушли от зоны вылета, то сейчас они снова начали проигрывать. Из пяти последних матчей «Ноттингем» ни один не может занести себе в актив, даже победу над «Лидсом». «Лесники» только чудом удержали три очка и смотрелись очень слабо.

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«Ман Сити», наоборот, рвётся вперёд за чемпионством. У «горожан» был один неудачный матч с «Тоттенхэмом», но в остальном гости смотрятся очень мощно. С таким соперником у «Ман Сити» не возникнет проблем, даже если Гвардиола решится где-то приберечь основу перед матчем Лиги чемпионов.

Свои очки «Ноттингем» ещё наберёт в других матчах. Здесь соперник ему просто не по зубам. Обилие потерь сильно бьёт по потенциалу и сыгранности хозяев. Велика вероятность, что гости выиграют с приличной разницей. Предлагаем взять победу «Манчестер Сити» с форой (-2.5) за 3.15.

Прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Ливерпуль» 18 февраля

«Ньюкасл» не выигрывал в матчах с «Ливерпулем» очень давно. Однако «сороки» в этом сезоне держат высокий уровень и претендуют на место в Лиге чемпионов. Если не считать глупую осечку в матче Кубка Англии, «Ньюкасл» больше не проигрывал ни осенью, ни зимой. Последнее поражение в рамках АПЛ «сорокам» нанёс как раз «Ливерпуль» – ещё в 5-м туре (1:2). Клуб отличается хорошей игрой в защите – за последние 10 матчей АПЛ «Ньюкасл» пропустил всего три гола.

«Ливерпуль» находится в кризисе, но у Юргена Клоппа появился повод для оптимизма. Дело не только в уверенной победе в дерби с «Эвертоном» (2:0). Наконец восстановились после травм Вирджил ван Дейк, Диогу Жота и Роберто Фирмино. Теперь Клопп может быть чуть больше спокоен за оборону, а также будет больше вариантов в атаке. Вернулся после двухнедельного отсутствия и полузащитник Фабиньо.

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Победа в игре с «Эвертоном» стала для «Ливерпуля» первой за пять последних встреч в чемпионате и всего второй в 2023 году во всех турнирах. Наконец-то забил Мохамед Салах. Лучший бомбардир «Ливерпуля» не мог отличиться пять встреч подряд, чего с ним ещё не случалось в текущем сезоне.

Встреча «Ливерпуля» с неприступным «Ньюкаслом» не подарит нам большого количества голов. Всё же проблемы в атаке есть и у тех, и у других. Выберем тотал меньше 2.5 мяча основной ставкой за 2.03.

Прогноз на матч Примеры «Осасуна» — «Реал» 18 февраля

«Осасуна» продолжает уверенно держаться в топ-10 и даже делать вид, что она претендует на место в еврокубках. Клуб часто кошмарит соперников и стесняется даже фаворитов. Поэтому «сливочным» на выезде будет непросто.

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Победа в клубном чемпионате мира благотворно повлияла на «Реал». Атака «сливочных» проснулась и вспомнила, как забивать, 13 голов за три матча – отличный результат, особенно после того, как клуб не смог забить таким соперникам, как «Реал Сосьедад» и «Мальорка». Гостям крайне необходимо побеждать, чтобы окончательно не выпасть из борьбы за чемпионство, но сделать это будет непросто. Даже несмотря на отсутствие Бензема, наиболее вероятный исход – победа «Реала» за 1.80.

Экспресс на матчи 18 февраля

Ставка 1: победа «Ман Сити» с форой (-2.5) в матче с «Ноттингем» за 3.15.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Ньюкасл» — «Ливерпуль» за 2.03.

Ставка 3: победа «Реала» в матче с «Осасуной» за 1.80.

Общий коэффициент: 3.15 Х 2.03 Х 1.80 = 11.51.

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