«Крылья Советов» — «Динамо». Захарян докажет верность

Арсен не собирается в «Галатасарай», ведь он хочет играть в РПЛ. Отмести все слухи в сторону поможет хороший результат.

23 февраля состоится первый матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» — «Динамо». Начало игры – в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.41. Успех «Крыльев Советов» оценивается аналитиками в 2.90. Поставить на ничью можно за 3.54.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Динамо» 23 февраля 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным. На тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.01, а на тотал больше 2.5 мяча принимают ставки за 1.82. На гол самарцев дают коэффициент 1.28, а гол «Динамо» оценивается в 1.24. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» — «Динамо» (23.02.2023)

Российский футбол возвращается с зимних каникул. Первыми из спячки выходят клубы, пробившиеся в плей-офф Кубка России. В сетке команд Пути РПЛ наступает стадия 1/4 финала. Обратим внимание на матч на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, где футбольный клуб «Крылья Советов» примет московское «Динамо».

Выход «Крыльев Советов» в четвертьфинал примечателен тем, что самарцы на групповом этапе попали в одну группу со «Спартаком» и «Зенитом», но не выглядели там аутсайдерами. Борьба за первое место между этими тремя командами велась до последнего тура.

«Ахмат» подписал контракт с полузащитником Мацуевым.

Команда Игоря Осинькина держалась очень хорошо, но в результате всего на одно очко отстала от москвичей, зато опередила «Зенит», отправив петербуржцев в нижнюю сетку плей-офф.

В осенней части чемпионата России результаты «Крыльев» были не столь впечатляющими. По итогам 17 туров самарцы одержали победы в пяти матчах, потерпев поражения в семи играх и набрав 20 очков. Клуб располагается на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.

При этом «Крыльям» не удалось отобрать ни одного очка в матчах с командами из первой пятёрки – шесть поражений с общим счётом 4:16. В том числе уступили самарцы и «Динамо» (0:2).

«ПСЖ» не планирует увольнять Галтье с поста главного тренера.

Во время зимнего трансферного окна «Крылья Советов» продали двух своих лучших бомбардиров. Сергей Пиняев и Максим Глушенков были выкуплены «Локомотивом». Им на замену были приобретены Бенхамин Гарре (экс-игрок молодёжного «Ман Сити») и один из лучших бомбардиров РПЛ текущего сезона — Владимир Писарский (Сычевой) из «Оренбурга».

Самый интересный трансфер у московского «Динамо» так и не состоялся. Арсен Захарян, несмотря на интерес турецкого «Галатасарая», принял решение остаться в Москве. Об этом полузащитник сообщил сам, чем пресёк распространяющиеся в последние дни слухи.

«Динамо» вышло в четвертьфинал Кубка России с первого места в группе, опередив «Ростов», «Ахмат» и «Оренбург». Борьба за первое место также вышла очень упорной — разница между лидером и последней командой составила всего два очка.

В чемпионате России бело-голубые занимают четвёртое место с восемью победами в 17 матчах. Перед зимней паузой команда Славиши Йокановича набрала отличный ход, выиграв шесть из восьми последних матчей. Серия официальных игр, в которых москвичи смогли забить хотя бы один мяч, составляет 11 матчей.

Ари: решение Малкома и Клаудиньо получить паспорта правильно.

Подготовка к возобновлению сезона прошла у «Динамо» весьма ударно — шесть побед в восьми матчах. Единственное поражение — в игре с московским ЦСКА (1:2). Для сравнения – «Крылья Советов» в зимних товарищеских матчах смогли добыть только две победы при двух ничейных результатах и трёх поражениях. Москвичи готовы к сезону куда лучше. Поставим на их победу с коэффициентом 2.41.

Прогноз и ставка на матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» — «Динамо» 23 февраля 2023 года

«Крылья Советов» в Кубке России текущего сезона уже давали бой на своём поле «Зениту» и «Спартаку». Однако зимой самарцы продали двух своих лучших бомбардиров, в то время как «Динамо» сохранило в составе даже Арсена Захаряна. Москвичи часто выигрывали и перед паузой, и во время зимних тренировочных сборов, а вот «Крыльям Советов» перерыв не пошёл на пользу. Ближайшая встреча завершится в пользу гостей.

Ставка: победа «Динамо» за 2.41.

Экспресс с коэффициентом 8.48.

Пресс-атташе «Волги»: у Слуцкого то поле плохое, то судьи судить не умеют.

Прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар» с коэффициентом 2.90.

Воспитанник «Краснодара»: Галицкий уникален, в России он такой один.

В «Факеле» назвали бредом обвинения УАФ в договорных матчах.