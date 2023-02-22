«Нант» — «Ювентус». Аллегри разобьёт проклятье

23 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Нант» — «Ювентус». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.84. Успех французов оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.70.

Лучшие прогнозы на Лигу Европы.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Нант» — «Ювентус» 23 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Нант» — «Ювентус» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.67. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 2.13.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Нант» — «Ювентус» (23.02.2023)

На фоне Лиги чемпионов не стоит забывать и о менее престижном, но не менее зрелищном турнире — Лиге Европы. 23 февраля состоится восемь ответных встреч 1/16 финала турнира. В одной из них на стадионе «Ля Божуар» во Франции «Нант» примет «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

Первый матч закончился ничейным результатом — 1:1. Однако итог не совсем справедлив. «Ювентус» был гораздо ближе к победе, ведь итальянцы доминировали. Они превзошли соперника во владении мячом, а также нанесли в два раза больше ударов. Для начала хочется похвалить голкипера «Нанта» Альбана Лафона. Он совершил шесть сейвов. Несколько раз по-настоящему спас свою команду.

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Также стоит отметить, что от «старой синьоры» в тот день попросту отвернулась удача. На 62-й минуте после удара Федерико Кьезы мяч дважды угодил в каркас ворот «Нанта». Затем на 66-й минуте чуть было не положил «сухой лист» Анхель Ди Мария. После его подачи с углового мяч угодил в перекладину. Попади аргентинец на несколько сантиметров ниже, и был бы шедевральный гол.

Ну и, конечно же, не стоит забывать о противоречивом моменте в концовке встречи. После удара Бремера мяч угодил в руку защитнику «канареек». Однако главный арбитр матча Жоау Педру Пиньейру не согласился со своим видеоассистентом и после просмотра VAR не назначил 11-метровый удар в ворота «Нанта». Он углядел фол в атаке.

Так или иначе, к предстоящему матчу «Юве» подходит в роли явного фаворита. Во второй половине текущего сезона он набрал отличный ход. За последние 14 туров в чемпионате Италии туринцы потерпели всего лишь два поражения — во встречах с лидирующим «Наполи» (1:5) и «Монцей» (0:2). Также они сыграли вничью с «Аталантой» (3:3).

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Во всех остальных матчах подопечные Массимилиано Аллегри одержали уверенные победы, не пропустив ни единого мяча. Примечательно, что «Нант» в первом матче нанёс всего лишь один удар в створ ворот «старой синьоры», который помог ему сравнять счёт и избежать поражения.

У «канареек» далеко не такой звёздный состав, как у «Ювентуса». На данный момент, они располагаются лишь на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. За 24 тура «Нант» одержал победы только в шести встречах. Также он 10 раз сыграл вничью.

На международной арене подопечные Антуана Комбуаре выступают лучше, чем в чемпионате Франции. За шесть туров группового этапа Лиги Европы они выиграли у «Карабаха» (2:1) и «Олимпиакоса» (2:1 и 2:0). Во всех остальных матчах потерпели поражения.

Скорее всего, в грядущем матче «канарейки» проиграют. Вряд ли им удастся повторить прошлогодний подвиг «Вильярреала», который сумел переломить ход игры и разгромить «Юве» (3:0) в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч тогда тоже закончился ничьей — 1:1. И в составе туринцев также отличился Душан Влахович.

Стоит отметить, что «старой синьоре» тогда тоже очень сильно не везло. То мяч попадал в каркас ворот «Вильярреала», то выручал голкипер соперника. Скорее всего, Массимилиано Аллегри проведёт работу над ошибками и разобьёт проклятие своей команды. Поставить на победу его подопечных в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84.

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В преддверии встречи Аллегри отметил, что у его команды есть отличный шанс пройти «Нант» в ЛЕ. Однако также он подчеркнул, что не ждёт лёгкой прогулки. Недооценки соперника нет, и это немаловажно. Итальянский специалист наверняка хорошенько подготовится к матчу и добудет путёвку в следующую стадию турнира.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Нант» — «Ювентус» 23 февраля 2023 года

«Нант» является середняком чемпионата Франции. Ему очень повезло зацепиться за ничейный результат в первом матче. На домашнем стадионе «канарейки» вряд ли выступят лучше, чем на выезде. У них гораздо меньше сил, чем у «Ювентуса». «Старая синьора» на последнем отрезке сезона смотрится убедительно. Она обыграла ряд сильных соперников в чемпионате Италии, не пропустив ни одного мяча. Прошлогодняя история с вылетом на первой стадии плей-офф еврокубкового турнира вряд ли повторится. Аллегри этого не допустит.

Ставка: победа «Ювентуса» за коэффициент 1.84.

Экспресс с коэффициентом 8.48.

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