«МЮ» — «Барселона». Хави обречён

23 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу английского клуба можно с коэффициентом 2.25. Успех испанцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.45.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «МЮ» — «Барселона» 23 февраля 2023 года

Букмекеры «Фонбет» считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65 в букмекерской конторе «Фонбет», а ещё воспользоваться фрибетом 2000 рублей. Дают его за регистрацию в приложении.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» (23.02.2023)

На фоне Лиги чемпионов не стоит забывать и о менее престижном, но не менее зрелищном турнире — Лиге Европы. 23 февраля состоится восемь ответных встреч 1/16 финала турнира. В одной из них на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере местный «Манчестер Юнайтед» примет «Барселону». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Первая встреча закончилась результативной ничьей — 2:2. Посетившие «Спотифай Камп Ноу» 90 тысяч болельщиков наверняка остались довольны зрелищем. Борьбы и ярких событий было предостаточно. К слову, матч установил новый рекорд посещаемости Лиги Европы, превзойдя предыдущий практически на 10 тысяч.

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Стоит отметить, что игра проходила на равных скоростях. Местами предпочтительнее смотрелись каталонцы, местами — манкунианцы. Будет ли так же в ответном матче? Есть сомнения. Дело в том, что во встрече не смогут принять участия сразу два молодых лидера команды из Каталонии — Гави и Педри.

Гави пропустит игру из-за перебора жёлтых карточек. Педри — из-за травмы. По предварительным данным, он восстановится только к игре с мадридским «Реалом» в Ла Лиге. Потери очень болезненные. Схожих по функционалу и работоспособности замен талантливым полузащитникам у Хави попросту нет.

Гави в первом матче с «МЮ» без малого 50 раз вступал в единоборства. При этом, несмотря на небольшой рост, он выиграл их добрую половину. Также хавбек совершил восемь перехватов. Без него и Педри у «Барселоны» наверняка возникнут серьёзные проблемы с развитием и завершением атак. Интенсивность и качество её игры также обещают сильно снизиться.

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Роберт Левандовски вряд ли станет спасательным кругом для Хави. Да, поляк помог сине-гранатовым обыграть «Кадис» (2:0) в матче последнего тура Примеры. Он отметился забитым мячом. Таким образом, нападающий стал вторым после Криштиану Роналду по скорости достижения отметки в 15 голов в чемпионате Испании. Для этого ему потребовалось 19 матчей.

Вот только,«Манчестер Юнайтед» — не «Кадис». Благодаря Эрику тен Хагу клуб заметно прибавил. Сейчас он является одним из главных фаворитов АПЛ, где конкуренция гораздо выше, чем в чемпионате Испании. Манкунианцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице. Отставание от идущего на втором месте «Манчестер Сити» составляет три очка.

За последние 19 матчей во всех официальных турнирах «красные дьяволы» потерпели всего лишь одно поражение. Также они три раза сыграли вничью. Во всех остальных матчах одержали уверенные победы. Ощутимый прогресс наблюдается в игре всех подопечных тен Хага, но особняком стоит Маркус Рашфорд.

Англичанин после ЧМ-2022 творит что-то невообразимое. Он забил 16 мячей, а также отметился четырьмя голевыми передачи в 17 матчах во всех официальных турнирах. Рашфорд проводит самый результативный сезон в карьере. В общей сложности на его счету 24 гола. 17 из них он забил на «Олд Траффорд». Это лучший показатель в «МЮ» с сезона-2011/2012, когда Уэйн Руни забил 19 мячей.

В первой встрече с «Барселоной» Рашфорд поучаствовал в обоих голах. Сначала забил сам. Затем после его прострельной передачи мяч в свои ворота срезал защитник сине-гранатовых Жюль Кунде. И это при том, что «Барса» выдала 17 сухих матчей в 22 турах текущего розыгрыша чемпионата Испании. Тем самым она установила рекорд лиги по количеству игр без пропущенных мячей.

Также стоит отметить, что набрал сумасшедшую форму Давид де Хеа. Совсем недавно он повторил достижение экс-голкипера «МЮ» Петера Шмейхеля по «сухим» матчам за клуб. К данному часу на счету испанца 180 таких встреч. Легендарный датчанин поздравил его с достижением, попутно похвалив за невероятные спасения во встрече последнего тура АПЛ с «Лестером» (3:0).

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Сдаётся, в предстоящей игре, которая состоится на «Олд Траффорд», манкунианцы будут сильнее Поставить на победу «МЮ» в можно в букмекерской конторе «Фонбет» с коэффициентом 2.20. Для только что зарегистрировавшихся пользователей предусмотрен фрибет 2000 рублей. Получить его можно прямо в приложении, выполнив простые условия.

Каталонцы, в свою очередь, уже второй сезон кряду проваливаются на международной арене ввиду тех или иных причин. Недавно появилась информация, что ранее выступавший за них Лионель Месси прилетел из Франции в Барселону. Наверняка с целью навестить старых друзей и выразить слова поддержки. Он встретился с Бускетсом и Жорди Альбой. Вот только вряд ли это поможет сине-гранатовым избежать вылета из Лиги Европы.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» 23 февраля 2023 года

«Манчестер Юнайтед» пребывает на подъёме. Подопечные тен Хага продолжают прогрессировать как индивидуально, так и в плане командной игры. Если на выезде манкунианцы не проиграли, то на домашнем стадионе они тем более вряд ли уступят. К тому же «Барселона» лишилась двух ведущих игроков. Без них рисунок игры каталонцев определённо станет проще, чем наверняка воспользуется гениальный тренер «красных дьяволов».

Предлагаем сделать ставку на победу «МЮ». В букмекерской конторы «Фонбет» дают коэффициент 2.20 на это событие. К тому же для всех новых игроков предусмотрен фрибет 2000 рублей, который можно поставить на игру 1/16 финала Лиги Европы после регистрации.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за коэффициент 2.20.

Экспресс с коэффициентом 8.48.

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