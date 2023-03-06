«Бенфика» — «Брюгге». Скотту Паркеру пора собирать чемоданы

7 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Брюгге». Начало – в 23:00 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Бенфики» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех «Брюгге» оценивается в 7.90. На ничью дают коэффициент 4.80.

Коэффициенты букмекеров на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Брюгге» 7 марта 2023 года

В «Фонбет» считают, что матч «Бенфика» — «Брюгге» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.83. Скачайте приложение «Фонбет», и вы получите фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Брюгге» (07.03.2023)

Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Брюгге» состоится 7 марта в Лиссабоне. Хозяева лидируют в португальской Примейре, а гости неожиданно идут лишь четвёртыми в чемпионате Бельгии.

«Бенфика» подходит к матчу после домашней победы 2:0 над «Фамаликаном». Хозяева открыли счёт на 36-й минуте, а в концовке сняли все вопросы, забив второй мяч. Теперь победная серия «орлов» составляет четыре матча. В числе этих успехов и выездной матч в Брюгге — португальцы добились комфортного преимущества, выиграв 2:0.

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В последних 25 матчах в Лиге чемпионов «Бенфика» выиграла 22 раза. Более того, они не проиграли ни одного из 12 последних матчей в Лиге чемпионов. Дома «Бенфика» выиграла четыре из пяти последних матчей Лиги чемпионов, и в каждой из этих побед «орлы» забивали минимум дважды.

«Брюгге» отправляется в столицу Португалии, проиграв в выходные со счётом 0:3 «Остенде» в чемпионате Бельгии. Разочаровывающий результат в матче с командой, которая находится в зоне вылета. «Брюгге» выиграл только один из шести последних матчей во всех соревнованиях и одержал только две победы в 16 последних матчах. У «Брюгге» уже четыре матча без побед в Лиге чемпионов, нет побед и в последних четырёх матчах на выезде. Дела у команды Скотта Паркера идут очень плохо, сам англичанин, кажется, уже готов к отставке.

«Бенфика» полностью контролирует ситуацию в предстоящем матче. «Брюгге» нечего терять: им придётся рисковать, чем и воспользуются хозева. Поставим на сухую победу португальцев. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 2.15. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, который можно использовать для ставки на этот или любой другой матч.

Ставка: сухая победа «Бенфики» за 2.15.

Экспресс с коэффициентом 9.46.

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