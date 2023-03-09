Экспресс на Лигу Европы с коэффициентом 9.8: Черчесов упёрся в потолок

9 марта пройдут матчи 1/8 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.8 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги Европы «Спортинг» — «Арсенал» 9 марта

Один из самых интересных матчей второго раунда плей-офф Лиги Европы. «Спортингу» очевидно не повезло со жребием, ведь придётся встречаться с одним из фаворитов турнира. Тем не менее португальцам вполне по силам выстоять на домашнем стадионе. «Канониры» с нынешним составом и под руководством Микеля Артеты претендуют на победу в каждом соревновании, в котором участвуют, и всё же в приоритете у них нынче победа в АПЛ.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Гости выиграли четыре последние встречи, продемонстрировав не только мощную игру в атаке, но и чемпионский характер – чего только стоит победа над «Борнмутом» в прошедший уикенд с голом на 90+7-й минуте. В то же время такие результаты всегда отнимают много сил. На выезде лондонцы в новом году действуют недостаточно хорошо – в четырёх предыдущих встречах добыта лишь одна уверенная победа — над «Астон Виллой», а в других играх не удавалось даже забить больше гола.

«Спортинг» отнюдь не тот соперник, кто легко отдаст инициативу дома, «львы» тоже выиграли четыре последних матча, забивая в среднем больше трёх голов. На сей раз уйти без пропущенного мяча «Арсеналу» не удастся, но ему есть чем ответить. Рассмотрим тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 1.99.

Прогноз на матч Лиги Европы «Байер» — «Ференцварош» 9 марта

Чемпион Венгрии выцарапал первое место в группе Лиги Европы у «Монако», благодаря чему пропускал предыдущую стадию плей-офф этого турнира. Сэкономленное время «Ференцварош» потратил на вялотекущую борьбу в чемпионате Венгрии, матчи в котором Станислав Черчесов мог с чистой совестью использовать как элемент подготовки к весенним матчам еврокубков.

Лучшие экспрессы на сегодня.

В восьми встречах, сыгранных в венгерском высшем дивизионе в 2023 году, «Ференцварош» ни разу не проиграл, однако победой завершалась лишь каждая вторая игра. При этом ничьими закончились три из последних четырёх матчей, а голов в этих четырёх встречах было всего шесть.

«Байер» тем временем играл в куда более конкурентном чемпионате Германии и также одержал четыре победы в восьми встречах, однако при этом трижды проиграл. В пяти из шести последних матчей «Байера» во всех турнирах было забито не менее четырёх мячей.

Команда Хаби Алонсо крайне нестабильна, но в последних шести матчах лишь однажды забила менее двух мячей. Учитывая, что «Ференцварош» не блещет результативностью даже на уровне чемпионата Венгрии, поставим на уверенную победу хозяев с разницей минимум в два мяча за 1.90.

Прогноз на матч Лиги Европы «МЮ» — «Бетис» 9 марта

Команды готовятся к предстоящей встрече в полярном настроении. В хорошем расположении духа будет «Бетис», который на выходных удержал нулевую ничью с мадридским «Реалом». Впрочем, этот результат на совести мадридских футболистов, переживающих явный спад. «Бетис» же, наоборот, на подъёме – три победы и одна ничья в последних четырёх матчах.

Однако продолжить серию в Манчестере будет крайне трудно. Хозяева страшно злы после кошмарной поездки к «Ливерпулю» (0:7), прервавшему их серию из 11 матчей без поражений, в каждом из которых «МЮ» забивал минимум дважды. Возвращение на домашний стадион должно иметь терапевтический эффект — менее двух мячей на своём поле «МЮ» последний раз забивал 16 матчей назад.

Нет сомнений, что свои дежурные два гола пропустит и «Бетис», как это случалось в четырёх из шести последних матчей команды из Севильи. При этом в 2023 году «Бетис» забивал в 10 из 12 матчей.

Рекомендуем ставку тотал больше 3.5 мяча за 2.60. Желание реабилитироваться перед своими фанатами будет велико, но необязательно все голы в этой встрече будут в ворота одной команды, ведь «Бетис» тоже способен на сюрприз. Минимум четыре мяча было забито в трёх из пяти последних матчей испанской команды и в пяти из восьми недавних игр «МЮ».

Экспресс на матчи 9 марта

Ставка 1: ТБ 2.5 мяча в матче «Спортинг» — «Арсенал» за 1.99.

Ставка 2: победа «Байера» в матче с «Ференцварошем» с форой (-1.5) за 1.90.

Ставка 3: ТБ 3.5 мяча в матче «МЮ» — «Бетис» за 2.60.

Общий коэффициент: 1.99 Х 1.90 Х 2.60 = 9.8.

Форвард «Арсенала» Жезус провёл первую за четыре месяца тренировку с основой.

Тен Хаг не будет лишать Фернандеша капитанской повязки.

Умер экс-помощник Капелло в сборной России Гальбьяти.