Экспресс на 28 марта с коэффициентом 10.2: Модричу придётся непросто

28 марта пройдут очередные отборочные матчи Евро-2024. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.2 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Шотландия — Испания 28 марта

Сборные Шотландии и Испании начали отбор одинаково – с домашних побед со счётом 3:0. Но если у шотландцев в соперниках были слабые киприоты, то испанцы уверенно разобрались с крепкой Норвегией. Даже в домашнем матче «скóтты» считаются андердогом, однако дома они могут создать проблемы любому сопернику, и Испания не исключение. Тем более что у гостей новый тренер, который пока ещё мог не до конца разобраться с вверенной ему командой.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Чисто за счёт индивидуального мастерства игроков и хорошей игры в обороне испанцы действительно выглядят сильнее соперника и должны его побеждать. Букмекеры не ждут от этого матча чудес результативности — и совершенно зря. Шотландия в последние годы стала гораздо лучше в созидании, стала чаще забивать, и даже испанская оборона ей вполне по зубам.

Рискнём предположить, что и в этот раз шотландцы не уйдут без забитого мяча, но от поражения их это не спасёт, испанцы сейчас просто сильнее. Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мяча за 2.02.

Прогноз на матч Турция — Хорватия 28 марта

Сборная Турции в матче 1-го тура пережила тяжёлый не только со спортивной, но и с психологической точки зрения визит в Ереван. Победа над Арменией (2:1) на крайне недружелюбно настроенном стадионе далась турецкой команде нелегко. После автогола Озана Кабака уже на 10-й минуте Турция смогла спасти матч благодаря меткому удару Оркуна Кёкчю и голу Керема Актюркоглу благодаря коллективной ошибке защиты сборной Армении, «проспавшей» розыгрыш штрафного без свистка.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Победа над Арменией стала для Турции седьмой в последних девяти матчах. Однако стоит сделать скидку на уровень соперников, среди которых конкуренты по дивизону C Лиги наций – Фареры, Литва и Люксембург. Сборная Хорватии в 2022 году имела соревновательную практику гораздо более высокого уровня – Дания, Австрия и Франция в Лиге наций и россыпь серьёзных конкурентов на чемпионате мира, который принёс подопечным Златко Далича успех в виде бронзовых медалей.

Несмотря на то что после ЧМ Хорватия не стала проводить смену поколений или омоложение состава, Луке Модричу и компании не удалось в первом матче квалификации обыграть обновлённый Уэльс. Имея подавляющее игровое преимущество, хорваты забили два гола, один из которых был отменён из-за нарушения правил. Уэльс наказал Хорватию за плохую реализацию моментов и отыгрался в добавленное ко второму тайму время – 1:1.

За последние 15 официальных матчей Хорватия лишь дважды забивала более двух раз и ещё в трёх играх отличалась дважды. Положительные результаты добывались за счёт надёжной обороны. В матче со сборной Турции это будет иметь особое значение, так как команда Штефана Кунца лишь в 2 из 11 последних матчей уходила с поля без минимум двух забитых мячей.

Предлагаем поставить на обе забьют за 1.90. Хорватия гораздо выше классом современной сборной Турции, но это не гарантирует ей победу, а турки редко уходят с домашнего поля без гола.

Прогноз на матч Швейцария — Израиль 28 марта

Сборная Швейцарии в этой группе может почувствовать себя настоящим грандом европейского футбола. «Нейтралы» и без того многие отборы последних лет проходили уверенно, а тут ещё и жребий подходящий. Наверное, именно Израиль можно назвать главным и самым серьёзным конкурентом для Швейцарии. И это при том, что уже в 1-м туре гости успели разочаровать.

Защитник московского «Динамо» Эли Даса в конце первого тайма срезал мяч в свои ворота. Как ни старались израильтяне, но ответить на это они смогли только одним голом. Хотя оборону сборной Косова сейчас трудно назвать непроходимой, и такой результат стал небольшим сюрпризом. Швейцарцы стартовали с разгрома Беларуси, не оставив сопернику ни шанса, и во 2-м туре отбора настроение у них будет явно лучше, чем у соперника.

Израиль со своей обороной вряд ли будет достойным конкурентом Швейцарии. Зато может нас порадовать результативной игрой. С этим у гостей проблем никаких: в девяти их последних матчах забивали обе команды, в восьми из девяти последних было забито не менее трёх голов за игру. Предлагаем рискнуть и поставить на тотал больше 3.5 мяча за 2.65.

Экспресс на матчи 28 марта

Ставка 1: ТБ 2.5 мяча в матче Шотландия — Испания за 2.02.

Ставка 2: обе забьют в матче Турция -Хорватия за 1.90.

Ставка 3: ТБ 3.5 мяча в матче Швейцария – Израиль за 2.65.

Общий коэффициент: 2.02 Х 1.90 Х 2.65 = 10.2.

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