Экспресс на 11 апреля с коэффициентом 11.1: Тухель не даст разгуляться Холанду

11 апреля пройдут матчи в Лиге чемпионов и в чемпионате Кипра. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.1 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Бавария»

В первом матче «Сити» считается явным фаворитом. Команда Гвардиолы набрала впечатляющую форму, вышла на серию из восьми побед, причём почти все из них были уверенными. «Ливерпуль» и «Лейпциг» были просто уничтожены «горожанами» во время их выездов на «Этихад». На фоне таких результатов последние матчи «Баварии» выглядят блёкло.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Томас Тухель в новой команде стартовал удачно, но уже во втором матче вылетел из Кубка Германии, а в третьем немало намучился в игре с «Фрайбургом» (1:0). До его назначения «Баварию» тоже лихорадило, но не будем забывать, что на предыдущей стадии достаточно уверенно прошли «ПСЖ». Правда, сейчас у немецкой команды кондиции могут быть хуже, чем тогда. Не все игроки здоровы, не все в оптимальной форме.

Дома «Сити» не должен оступаться, если только Гвардиола в очередной раз не перемудрит с тактикой. При этом вряд ли мы увидим много голов. В первом матче команды предпочтут не рисковать. Плюс Тухель у руля гостей, а он в подобных матчах не любит играть агрессивно и много времени уделяет обороне. Интересной выглядит ставка на тотал меньше 2.5 мяча за 2.30.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Интер»

Более неподходящего времени для четвертьфинала ЛЧ «Интеру» сложно было придумать. Итальянский клуб нынче совершенно не в форме, продолжая длительную серию без побед. Во всех турнирах подопечные Симоне Индзаги не могут выиграть на протяжении шести встреч. При этом сетовать на травмы или жёсткий календарь не получится. Критических потерь нет, а играть приходилось не только с «Ювентусом» или «Порту», но и с соперниками уровня «Специи» (1:2) и «Салернитаны» (1:1).

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Нерадзурри» скатились уже на пятую строчку в чемпионате Италии, со скрипом вышли из группы в ЛЧ и едва обошли других португальцев на предыдущей стадии главного клубного турнира. В атаке у гостей практически ничего не получается – за время серии без побед они ни разу не смогли забить больше одного мяча. Конечно, защита «Бенфики» отнюдь не выглядит надёжно, поэтому на свой гол миланцы наиграют, однако пропустить меньше двух в ответ будет проблематично.

«Орлы» сейчас хороши – в новом году в 17 встречах они проиграли всего один раз — всё тому же «Порту». В 14 матчах хозяева неизменно забивали минимум два гола, в группе они ни в чём не уступали звёздной атаке «ПСЖ». Только связка Жоау Мариу — Гонсалу Рамуш сотворила 14 из 23 голов команды в ЛЧ. В этой игре возьмём победу хозяев с коэффициентом 2.23.

Прогноз на матч чемпионата Кипра «Омония» — «Арис»

В матче предыдущего тура «Омония» победила «Пафос» (2:0). Эта победа стала всего третьей за последние 10 матчей чемпионата Кипра. Команде не сильно помогла замена в тренерском штабе. В семи матчах Первого дивизиона под руководством Софрониса Августи команда из Никосии проиграла трижды, зато отобрала очки у лидирующего АПОЭЛа. Похоже, «Омония» снова сделает ставку на Кубок Кипра, действующим победителем которого она является. Посреди недели «Омония» сыграла ещё один матч с «Пафосом», но уже в рамках кубкового турнира. Игра закончилась со счётом 1:1, и «Омония» будет менее свежей в игре с «Арисом».

«Арис» всерьёз борется за первые в своей истории золотые медали. Отставание от АПОЭЛа составляет всего два очка, а из 10 предыдущих игр чемпионата команда из Лимасола выиграла 8. Победа в предыдущей встрече с «Аполлоном» (1:0) вышла максимально приятной для «Ариса». Ведь этот матч носит название «дерби богов», и победить в нём престижно для любой из двух лимасольских команд.

Важную роль в «Арисе» играет Александр Кокорин. Российский нападающий забил шесть мячей в последних девяти матчах. Кокорин является лучшим бомбардиром команды, и руководство клуба полно решимости выкупить контракт россиянина у «Фиорентины».

В пяти из семи последних выездных матчей «Ариса» забивали обе команды. В четырёх из пяти последних игр «Омонии» также забивали обе команды. Обоюдоострой вышли и обе личные встречи этих команд в текущем сезоне.

Рекомендуем поставить на победу «Ариса» за 2.17. На стороне гостей хорошая форма, высокая турнирная мотивация и несколько дополнительных дней отдыха.

Экспресс на матчи 11 апреля

Ставка 1: ТМ 2.5 мяча в матче «Ман Сити» — «Бавария» за 2.30.

Ставка 2: победа «Бенфики» в матче с «Интером» за 2.23.

Ставка 3: победа «Ариса» в матче с «Омонией» за 2.17.

Общий коэффициент: 2.30 Х 2.23 Х 2.17 = 11.1.

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