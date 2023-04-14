Экспресс на 14 апреля с коэффициентом 12.2: Крал и Шварц идут на вылет

14 апреля стартуют очередные туры европейских футбольных чемпионатов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 12.2 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Бундеслиги «Шальке» – «Герта»

«Шальке» долгое время не проигрывал, и вот сейчас «кобальтовых» снова прорвало. Если раньше команда Томаса Райса могла похвастаться налаженной игрой в обороне, то в матчах с «Байером» и «Хоффенхаймом» она развалилась, пропустив пять мячей. Поражение от «деревенских» вышло особенно обидным, там и пенальти, и автогол Крала, и три очка в копилку прямого конкурента.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Если проиграть ещё и «Герте», то с Бундеслигой можно будет начинать прощаться. К счастью, команда Сандро Шварца сейчас сама не в лучшей форме и на выезде играет просто отвратительно. В 13 выездных матчах «Герта» смогла набрать всего пять очков, это худший результат в Бундеслиге. Только в матче с «Фрайбургом» берлинцы смогли прервать серию из восьми выездных поражений.

«Шальке» не хватит атакующей мощи, чтобы обыграть даже такого слабого соперника. «Герту» в гостях ничья вполне устроит, тут синица в руках для них явно лучше, чем возможность проиграть прямому конкуренту. Поставить на ничью можно с неплохим коэффициентом 3.35.

Прогноз на матч Серии А «Кремонезе» — «Эмполи»

После очередной безвыигрышной серии из шести матчей «Кремонезе» в прошлом туре смог набрать три очка. Победа над «Сампдорией», волевая и вырванная на последних минутах, может добавить хозяевам уверенности в своих силах. Для них в очередной раз не всё потеряно, но исправить ситуацию и спастись от вылета будет очень сложно.

Примерно так же сложно будет «Эмполи» свалиться в зону вылета. 10 очков отрыва от 18-й строчки – солидное преимущество, которое просто так не растает. Синие сейчас очень мало забивают и очень редко побеждают, но пока могут чувствовать себя комфортно. Гости выиграли только 1 из 10 последних матчей, однако зарекомендовали себя очень неуступчивым соперником, который может отбирать очки даже у грандов.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Эмполи» трудно назвать результативной командой, но в этом матче гостям не нужно всей командой сидеть у своих ворот. «Кремонезе» будет идти вперёд, забивать и пропускать, как и делал это в последнее время. В матчах такого плана даже «Эмполи» может продемонстрировать зрелищный футбол. Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

Прогноз на матч Суперлиги «Галатасарай» — «Кайсериспор»

«Галатасарай» не выигрывал чемпионат Турции с 2019 года, и в текущем сезоне подопечные Окана Бурука намерены обновить трофейную полку. Стамбульский клуб лидирует в Суперлиге с отрывом в шесть очков от «Фенербахче». Учитывая, что эти команды встречаются в последнем туре, «Галатасарю» нежелательно терять очки на ровном месте. Ближайший соперник – очень опасный. «Галатасарай» выиграл у «Кайсериспора» всего один матч из последних пяти.

Однако сейчас «Кайсериспор» выглядит не очень убедительно. В последних пяти официальных матчах эта команда проиграла три раза. В том числе дважды ближайшему преследователю «Галатасарая». Игра с «Фенербахче» в чемпионате закончилась со счётом 1:2, а выездной матч Кубка закончился разгромом — 1:4. В пяти из шести последних матчей «Кайсериспора» забивают обе команды.

Лучшим бомбардиром «Галатасарая» и самым эффективным игроком по системе «гол+пас» является Мауро Икарди. Аргентинец скучает по Лиге чемпионов и делает многое для того, чтобы его команда туда вернулась. «Галатасарай» выиграл 14 из 15 последних матчей чемпионата Турции. Из-за особенностей календаря у стамбульской команды было девять дней на подготовку к ближайшей встрече, тогда как для «Кайсериспора» пауза между матчами составит всего четыре дня. Это поможет хозяевам поля не просто победить, а сделать это с разницей минимум в два мяча. Коэффициент 1.82.

Экспресс на матчи 14 апреля

Ставка 1: ничья в матче «Шальке» — «Герта» за 3.35.

Ставка 2: ТБ 2.5 мяча в матче «Кремонезе» — «Эмполи» за 2.00.

Ставка 3: победа «Галатасарая» в матче с «Кайсериспором» с форой (-1.5) за 1.82.

Общий коэффициент: 3.35 Х 2.00 Х 1.82 = 12.2.

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