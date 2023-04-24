Абаскаль утратил победную поступь и обзавёлся проблемами, а Моуринью справляется со своей работой.

Экспресс на 24 апреля с коэффициентом 6.05: «Спартак» мог бы лучше, «Рому» недооценили

Без футбола никто не останется даже в понедельник, 24 апреля. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.05 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар»

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур 24 апреля 2023, понедельник. 19:00 МСК Спартак М Москва Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Начиная с середины марта результаты «Спартака» сильно ухудшились, хотя вторую часть сезона москвичи начинали неплохо. А потом стали терять очки, сначала уступили в Кубке «Уралу», а на этой неделе и вовсе вылетели от «Акрона». В семи последних матчах у красно-белых всего одна победа.

«Краснодар» начал с новым тренером неубедительно, а дальше набрал обороты. Из 10 последних матчей «быки» проиграли только один. Они не без труда добрались до финала Пути регионов Кубка России и уверенно прошлись по аутсайдерам в РПЛ, одержав три победы с общим счётом 11:1. Атака «быков» сейчас на высоте, они стабильно забивают и редко ограничиваются одним голом.

Промес: думаю, что смогу помочь «Спартаку» в матче с «Краснодаром».

А у «Спартака» с обороной большие проблемы. Плюс в атаке тоже не всё гладко, хозяева растеряли форму и совершенно зря считаются фаворитами этого матча. Предлагаем поставить на то, что «Краснодар» не проиграет, за коэффициент 1.92.

Прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Рома»

Италия - Серия А. 31-й тур 24 апреля 2023, понедельник. 21:45 МСК Аталанта Бергамо Не начался Рома Рим Кто победит в основное время? П1 X П2

«Аталанта» захандрила. Она победила лишь в 3 из 11 последних матчей. Подопечные Джан Пьеро Гасперини на этом отрезке забили всего девять мячей. «Рома» в 2023 году выиграла 13 из 23 встреч. Редко «волки» доминируют по ходу матча и добиваются победы. Чаще они устраивают валидольные концовки. Собственно, четверть голов команда забила в последние 15 минут встречи или уже в компенсированное арбитром время.

Спортивные эксперты нещадно критикуют игру римлян при Жозе Моуринью. Команда часто отдаёт инициативу и во многом полагается на контрвыпады. Однако поскольку это приносит результат руководство спокойно. Римляне во главе с португальским специалистом располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А, а на неделе пробились в полуфинал Лиги Европы.

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«Рома» отличается надёжной игрой в обороне. За последние 23 официальных матча «волки» пропустили лишь 17 голов и в 13 встречах сохранили собственные ворота в неприкосновенности. Недооценивать гостей определённо не стоит. Рекомендуем ставку на ничью или победу «Ромы» за 1.60.

Прогноз на матч Примейры «Витория Гимарайнш» — «Спортинг»

Португалия - Примейра. 29-й тур 24 апреля 2023, понедельник. 22:15 МСК Витория Гимарайнш Гимарайнш Не начался Спортинг Лиссабон Кто победит в основное время? П1 X П2

В начале весны у «Витории» случился кризис, который продолжается до сих пор. Хозяева не могут выиграть пять матчей подряд и четыре из них проиграли. После таких выступлений они спустились на седьмую строчку. Если так пойдёт и дальше, то с мечтами о Лиге конференций придётся попрощаться.

У «Спортинга» ситуация не лучше: всего одна победа в пяти последних матчах и вылет из Лиги Европы от «Ювентуса». Тем временем в чемпионате «Брага», идущая третьей, уже на 10 очков оторвалась от «львов», которые, правда, имеют матч в запасе.

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В последних матчах «Спортинг» очень часто подводила оборона, и не всегда получалось исправить её ошибки. Даже в гостях «львы» будут играть агрессивно и раскрываться. Хоть «Витория» в последнее время и не блещет, но ей по силам подловить соперника и не отпустить его без пропущенного мяча. Есть смысл приглядеться к ставке на обе забьют за 1.97.

Экспресс на матчи 24 апреля

Ставка 1: «Краснодар» не проиграет в матче со «Спартаком» за 1.92.

Ставка 2: «Рома» не проиграет в матче с «Аталантой» за 1.60.

Ставка 3: обе забьют в матче «Витория Гимарайнш» — «Спортинг» за 1.97.

Общий коэффициент: 1.92 Х 1.60 Х 1.97 = 6.05.

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