«Манчестер Сити» — «Арсенал»: Гвардиола разобьёт мечты Артеты

26 апреля состоится матч 33-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал». Начало – в 22:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу команды Пепа Гвардиолы в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех гостей оценивается в 5.60. На ничью дают коэффициент 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал» 26 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.42. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72 по линии Winline. А прямую трансляцию матча вы сможете посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал» (26.04.2023)

Ещё совсем недавно «Арсенал» опережал «Манчестер Сити» на девять очков. Казалось, команду Микеля Артеты уже не остановить, тем более что и соперник терял очки. Но сейчас, в конце чемпионата, «канониры» выдохлись. Уже три матча «Арсенал» не знает вкуса побед. И если ничью с «Ливерпулем» можно понять, то потери очков в играх с «Вест Хэмом» и «Саутгемптоном» — просто катастрофа для претендента на чемпионство. И характер-то команда показывает: в игре с тем же «Саутгемптоном» «Арсенал» уступал 1:3 к 88-й минуте, но свел матч к ничьей. Однако характер это одно, а набранные очки — другое. И вот «Манчестер Сити» уже вышел на первое место по потерянным очкам: «горожане» отстают от лондонцев на пять очков, но у них две игры в запасе.

«Горожане» набрали крейсерскую скорость под конец чемпионата. В АПЛ команда Гвардиолы выиграла шесть последних встреч. Кроме того, «Сити» продолжает борьбу в Лиге чемпионов и в Кубке Англии. А последнее поражение и вовсе датировано началом февраля: тогда «Манчестер Сити» уступил «Тотенхэму». Неудержим Эрлинг Холанд, Кевин Де Брëйне дирижирует игрой в центре поля, да и тактически «горожане» стали куда более разнообразными. К примеру, в ответном матче Лиги чемпионов с «Баварией» «Сити» спокойно сыграл по счету. Раньше такого за командами Гвардиолы не наблюдалось.

В последней очной встрече в феврале «Ман Сити» уверенно переиграл «Арсенал» — 3:1. Тогда Микель Артета и его команда ничего не смогли противопоставить команде Гвардиолы. Как будет на этот раз? Смотри прямую трансляцию на сайте и в приложении Winline!

Учитывая последние результаты команд, стоит ждать результативного матча. И те, и другие здорово атакуют. «Арсеналу» нужно побеждать, чтобы вернуть себе лидерство: отсиживаться в обороне нет смысла. Ну а «горожане» постараются выиграть и оторваться от лондонцев на безопасное расстояние. Стоит проверить ставку на то, что обе команды забьют, а общий тотал превысит 2.5 мяча. Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и смотри прямую трансляцию матча АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал» совершенно бесплатно!

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.98.