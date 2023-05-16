«Интер» — «Милан»: Индзаги — в финал, Пиоли — в отставку

16 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Милан». Начало – в 22:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу команды Симоне Индзаги в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.19. Успех гостей оценивается в 3.60. На ничью дают коэффициент 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Милан» 16 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Интер» — «Милан» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.09, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.81. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.85 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи безусловный фрибет до 10 000 рублей! А ещё у них можно смотреть прямые трансляции европейских чемпионатов на сайте и в приложении совершенно бесплатно!

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Милан» (16.05.2023)

В первом полуфинальном матче «Интер» устроил землякам холодный душ. Два гола в самом дебюте встречи, могла команда Симоне Индзаги забить и ещё, но «Милану» немного повезло. 0:2 в первой игре оставляют шансы на итоговый успех, но непонятно, как красно-чёрные собираются отыгрывать это отставание.

На выходных «Милан» умудрился проиграть «Специи» (0:2) в Серии А. Да, часть основных игроков получила отдых, но это не оправдание. Финиш сезона команда Стефано Пиоли проваливает. Финал Лиги чемпионов сейчас больше мечта, чем реальность, а в чемпионате Италии команда близка к тому, чтобы оказаться за границей первой четвёрки. Особенно после того, как «Ювентусу» вернули 15 очков. Неудивительно, что пошли разговоры об отставке Пиоли. Если тренер не сможет выполнить хотя бы одну из оставшихся целей сезона, его уволят.

Что до «Интера», то у команды Симоне Индзаги всё в порядке. Команда к финишу сезона набрала ход и борется с «Ювентусом» за второе место в Серии А. На выходных «нерадзурри» победили «Сассуоло» (4:2). Солидное преимущество позволит Индзаги сыграть по счёту в ответном матче. При этом группа атаки в отличной форме.

Интересно, что в 2023 году команды встречались уже трижды, и все три раза победил «Интер». Сможет ли «Милан» прервать серию неудач? Из плюсов можно отметить возвращение в состав Рафаэла Леау, который превратился в настоящего лидера атак команды.

Терять «россонери» нечего, нужно идти вперёд, атаковать в надежде отыграться. Жиру и Леау вполне способны создать угрозы для ворот Андре Онана. Другое дело, что «Интер» здорово играет на контратаках, а защита «Милана» в последнее время далеко не образец надёжности. Логично поставить на то, что в этом матче обе команды забьют. Winline дает коэффициент 1.85 на то, что мы увидим голы в обе стороны.

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Ставка: обе забьют за 1.85.