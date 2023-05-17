«Манчестер Сити» — «Реал»: таким соперникам 90 минут мало!

17 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал». Начало – в 22:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Успех гостей оценивается в 5.20. На ничью дают коэффициент 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» 17 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Сити» — «Реал» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.43. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.68 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи безусловный фрибет до 10 000 рублей! А ещё у них можно смотреть прямые трансляции европейских чемпионатов на сайте и в приложении совершенно бесплатно!

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» (17.05.2023)

Первый матч завершился со счётом 1:1. Учитывая тот факт, что выездные голы теперь в еврокубках не считаются, можно сказать, что выиграл от такого счёта скорее испанский клуб. Да, не получилось добиться успеха при своих болельщиках, но Карло Анчелотти в очередной раз доказал: кадровый ресурс — это одно, а гигантский опыт — совсем другое.

«Манчестер Сити» на выходных практически обеспечил себе чемпионство в АПЛ. Да, юридически оно ещё не оформлено, но мы прекрасно понимаем: вероятность того, что подопечные Гвардиолы наберут меньше двух очков в оставшихся трёх играх, неприлично мала. Так что теперь можно со спокойной душой сосредоточиться на Лиге чемпионов. Тем более что в Англии этот трофей ещё не покорялся Пепу.

С точки зрения состава «Манчестер Сити» сильнее любой команды мира. Тренер тоже гениален. Главная проблема Гвардиолы — он порой переигрывает самого себя. Достаточно вспомнить финал Лиги чемпионов с «Челси» Томаса Тухеля. Испанец перемудрил, начал усложнять игру и упустил трофей. Сейчас такая опасность тоже есть. Тем более что по ту сторону баррикад опытнейший Карло Анчелотти.

Для «Реала» чемпионат Испании завершился уже месяц назад, после того, как стало понятно, что «Барселону» не догнать. С тех пор все матчи Примеры — подготовка к Лиге чемпионов. С учётом того, что в финале ждёт «Интер», соперник явно чуть менее сильный, предстоящий матч для «Реала» — игра года. Тем более что ходят слухи: если Анчелотти не победит в Лиге чемпионов, его уволят.

«Реал» не так силён по именам, его лидеры стареют, но Лука Модрич способен выдать пару гениальных решений. Хорват сыграл в первом матче с листа, только-только восстановившись после травмы, поэтому не показал свой лучший футбол. Но сейчас у него было время набрать форму. Ну и, конечно, Карим Бензема. Его противостояние с Эрлингом Холандом — украшение этого полуфинала.

Гвардиола настолько хочет победить в Лиге чемпионов с «горожанами», что может переиграть сам себя. «Реал» же готов воспользоваться любым шансом, который предоставит им соперник. Вполне возможно, что команды снова не выявят сильнейшего по итогам 90 минут. Коэффициент очень большой, стоит рискнуть! На то, что в основное время будет зафиксирована ничья, Winline даёт коэффициент 4.50.

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Ставка: ничья за 4.50.