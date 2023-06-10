Экспресс на футбол с коэффициентом 11.7: в РПЛ голов больше, чем в финале ЛЧ!

10 июня пройдут ответные стыковые матчи РПЛ, а главное событие дня — финал Лиги чемпионов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.7 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на стыковой матч РПЛ «Факел» — «Енисей»

«Факел» выиграл первый стыковой матч со счётом 1:0. Единственный мяч в ворота «Енисея» провёл нападающий Марков на 77-й минуте. Вадим Евсеев отлично подготовил команду к плей-офф функционально, что позволило даже в сложных условиях контролировать ход встречи. Напомним, первый матч прошёл в манеже, где клуб из Красноярска планировал воспользоваться непривычной для футболистов «Факела» обстановкой.

«Енисей» перед ответной игрой находится в сложной ситуации. Необходимо в выездном матче идти вперёд и отыгрывать фору в один забитый мяч. Сделать это будет крайне сложно, поскольку в последних встречах под руководством Евсеева хозяева действуют в защите максимально надёжно. А контратаки являются грозным оружием в арсенале «Факела».

10 лучших прогнозов на сегодня.

Вадим Евсеев полностью разгадал замысел соперника в первой игре. «Факел» спокойно выдержал атаки «Енисея», а потом начал давить на слабые места в защите соперника. На домашней арене, при поддержке своих преданных болельщиков, хозяева сумеют выложиться на поле по-максимуму и победить с разницей в два мяча. Рекомендуем изучить ставку на победу «Факела» с форой (-1) за коэффициент 2.50.

Прогноз на стыковой матч РПЛ «Пари НН» — «Родина»

Можно сказать, что «Пари НН» отделался лёгким испугом, а руководство клуба сделало правильный выбор, назначив Сергея Юрана главным тренером в концовке сезона. «Нижний Новгород» заслуживал остаться в РПЛ ещё по итогам регулярного сезона, что и доказал в первом стыковом матче с «Родиной». Эта победа стала третьей в четырёх матчах для «Нижнего Новгорода». За последние шесть игр «Пари НН» пропустил только один мяч, так что в ближайшей встрече можно снова смело заходить на сухую победу хозяев поля.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Родина» провела отличный сезон в Первой лиге для клуба её уровня. В весенней части чемпионата «Родина» забила 22 мяча, что является лучшим результатом среди всех команд Первой лиги. Однако в игре с «Пари НН» московской команде не хватило класса и опыта игры на таком уровне. Ответная встреча стала всего лишь формальностью, и это ещё больше раскрепостит игроков «Нижнего Новгорода», которые отблагодарят своих болельщиков за поддержку победой. Ставим на победу «Пари НН» с форой (-1.5) за 2.21.

Прогноз на финал Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Интер»

Финал Лиги чемпионов – это всегда особенный праздник, который подразумевает интригу даже при большой разнице в классе соперников. Очевидно, что «Манчестер Сити» намного сильнее «Интера» как в игровом плане, так и психологически. У команды Пепа Гвардиолы огромный опыт выступления в решающих матчах, но в ЛЧ ей всякий раз чего-то не хватало. Каталонский специалист до сих пор не выиграл заветный трофей после ухода из «Барселоны» и намерен теперь это исправить.

«Горожане» провели мощный сезон – титул чемпиона Англии защитили, Кубок Англии выиграли и теперь идут на требл. Приход Эрлинга Холанда, который забил 52 гола в первом же сезоне, позволил «Манчестер Сити» обрести ключевую деталь победного механизма. Тем не менее в последнюю очередь сейчас стоит недооценивать «Интер». Подопечные Симоне Индзаги за последние несколько месяцев сделали гигантский скачок в развитии, а сам тренер из изгоя превратился в героя.

«Нерадзурри» перед финалом одержали 11 побед в 12 матчах, демонстрируя хорошую игру в обороне. Гвардиола отмечал, что соперник стилистически очень неудобен из-за защитной системы и грамотного выхода из-под прессинга. Понятно, что миланцы постараются закрыться на своей половине поля и выжидать ошибок фаворита. «Манчестер Сити» тоже не будет рисковать понапрасну. Ждём напряжённой игры и рассмотрим тотал меньше 2.5 мяча с коэффициентом 2.11.

Экспресс на матчи 10 июня

Ставка 1: победа «Факела» над «Енисеем» с форой (-1) за 2.50.

Ставка 2: победа «Пари НН» над «Родиной» с форой (-1.5) за 2.22.

Ставка 3: ТМ 2.5 в матче «Ман Сити» — «Интер» за 2.11.

Общий коэффициент: 2.50 Х 2.22 Х 2.11 = 11.7.

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