Педро Качин — Новак Джокович. Серб начинает поход за календарным «Большим шлемом»

3 июля Педро Качин и Новак Джокович сыграют в матче первого круга Уимблдона. Начало — не ранее 12:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах выделяют фаворитом серба, коэффициент на его победу составляет 1.01. На успех аргентинца можно поставить за 16.0.

Лучшие прогнозы на Уимблдон.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Педро Качин — Новак Джокович 3 июля 2023 года

Аналитики считают, что матч первого круга Уимблдона Педро Качин — Новак Джокович не получится упорным: ставки на тотал больше 26.5 гейма принимаются за 1.95, а тотал меньше 26.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.85. Заключить пари на четвёртый сет можно за 6.20 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч первого круга Уимблдона Педро Качин — Новак Джокович (03.07.2023)

Стартует 136-й розыгрыш самого популярного теннисного турнира. На 3 июля запланировано множество интересных матчей первого круга. Среди прочих выделяется встреча между Педро Качином и действующим чемпионом Уимблдона — Новаком Джоковичем. Начало — не ранее 13:00 мск.

Педро Качин не может похвастаться хорошими результатами и наличием богатого опыта. Минувший сезон стал первым, в котором он дебютировал в одиночном разряде на турнирах «Большого шлема» и «Мастерсах». Ранее аргентинец выступал преимущественно в парном разряде и на челленджерах.

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Наилучшим достижением Качина на мэйджорах является выход в третий круг Открытого чемпионата США. Ни в одном другом турнире «Большого шлема» ему не удавалось пройти дальше второго круга. Также стоит отметить, что предстоящий матч станет для Педро дебютным на Уимблдоне.

На травяных турнирах категории ATP Качин провёл всего лишь один матч — в АТР-250 в Мальорке. В первом же круге он разгромно уступил Яннику Ханфману (2:6, 1:6). В предстоящей встрече аргентинца вполне может ожидать нечто подобное. С соперником ему не повезло.

Новак Джокович идёт за 24-м титулом «Большого шлема». Уимблдон является одним из его любимых турниров. Целых семь раз знаменитый серб становился чемпионом. Победив в финале прошлого года Ника Кирьоса, он в четвёртый раз подряд стал обладателем трофея Уимблдона.

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К предстоящей игре Джокович подходит с 28-матчевой серией без поражений на Уимблдоне. Последний раз он проигрывал здесь в далёком 2017 году. В случае победы в текущем розыгрыше турнира он повторит рекорд Роджера Федерера по количеству выигранных трофеев в Открытом чемпионате Великобритании.

В этом сезоне Новак победил в двух мэйджорах, сметая всех на своём пути. Лишь в 3 из 14 матчей ему потребовалось больше трёх сетов — во встрече второго круга Australian Open с Энзо Куако (6:1, 6:7, 6:2, 6:0), а также в матчах 1/4 и 1/2 финала «Ролан Гаррос» с Кареном Хачановым (4:6, 7:6, 6:2, 6:4) и первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом (6:3, 5:7, 6:1, 6:1).

Единственное, что плохо — на Джоковича оказывается большое давление. От его возможной победы в текущем розыгрыше Уимблдона зависит многое. В случае успеха Новак сравняется с легендарной Маргарет Корт по количеству побед на мэйджорах и окажется довольно далеко от 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля.

У знаменитого серба есть шанс стать недосягаемым для двух других представителей «Большой тройки» — Роджера Федерера и Короля грунта. В текущей форме он выглядит главным фаворитом турнира. Поставить на победу Джоковича в грядущем матче с форой (-10.5) можно в букмекерской конторе «Фонбет» с коэффициентом 1.98. А всем зарегистрировавшимся будет доступен фрибет 2000 рублей.

Джоковичу не впервой сталкиваться с давлением. Он обладает огромным опытом, мастерством и волевыми качествами. Сенсации не ждём. Вряд ли одному из главный аутсайдеров удастся навязать борьбу великому Новаку, который сосредоточен на укреплении своего наследия.

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Самый большой вопрос состоит в том — соберёт ли Новак календарный «Большой шлем»? В истории это удавалось сделать всего пятерым теннисистам, но только двое из них мужчины. Последним спортсменом, сделавшим это, был Род Лэйвер в далёком 1969 году. Для этого осталось выиграть Уимблдон и Открытый чемпионат США.

Прогноз и ставка на матч первого круга Уимблдона Педро Качин — Новак Джокович 3 июля 2023 года

Педро Качин не относится к числу теннисистов, с которыми у Джоковича могли бы возникнуть трудности. Аргентинец не обладает незаурядной техникой. Он имеет крайне скудный и при этом негативный опыт выступлений на траве. Скорее всего, Джокович одержит победу в трёх сетах, как это было в 11 из 14 последних матчей на мэйджорах. Ставки на победу Новака с форой (-10.5) принимаются в «Фонбет» за 1.98, а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Новака Джоковича с форой (-10.5) за коэффициент 1.98.

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