Джокович вне конкуренции на Уимблдон! А что Даниил Медведев?

В мужском теннисе россияне составляют большой костяк лидеров. Например по мнению букмекеров, в топ-10 претендентов на победу в Уимблдоне попали сразу два представителя России Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Однако только у одного из них будут хоть какие-то шансы зацепить успех в Лондоне.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Новак Джокович — действующий король Уимблдона

Рекордсменом турнира остаётся Роджер Федерер, который выигрывал его восемь раз, но уже в этом году Новак Джокович может его догнать. У серба семь побед на Уимблдоне, в том числе четыре подряд.

В этом году вторая ракетка мира уже побеждал на «Ролан Гаррос» и Australian Open. Глядя на то, какую игру он демонстрировал в Париже месяц назад, трудно представить, кто или что сможет остановить серба на пути к очередному «Большому шлему». Новаку всё тяжелее находить в себе мотивацию, но мэйджоры для него стоят на первом месте.

Серб с большим отрывом считается главным фаворитом турнира. Поставить на его победу можно за 1.62. Сетка у Джоковича не самая простая, потенциально уже с четвертьфинала у него начнутся очень опасные соперники, но у других топ-претендентов ситуация не лучше.

Карлос Алькарас станет главным антагонистом серба

Карлос Алькарас возглавляет рейтинг ATP. Он выиграл в этом году уже пять турниров и неплохо чувствует себя на траве. Отличный набор характеристик позволяет испанцу считаться одним из главных претендентов на победу. Эксперты оценивают его шансы ощутимо ниже, чем у Джоковича, коэффициент на первую ракетку мира — 4.70.

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Номинально именно Алькарас должен составить конкуренцию доминирующему сербу. Ранее Карлос выигрывал только один турнир «Большого шлема» — US Open в прошлом году, пора бы исправиться. Из минусов можно выделить только сложную сетку, которая его ждёт.

Для Даниила Медведева Уимблдон не самый любимый турнир

Третьим в списке главных претендентов идёт Даниил Медведев, который занимает третью строчку мирового рейтинга. Поставить на победу россиянина на Уимблдоне можно за 15.0. Такой разрыв между ним и Джоковичем с Алькарасом легко можно объяснить тем, что Даниил никогда не отличался любовью к травяным покрытиям.

Из всех турниров «Большого шлема» именно Уимблдон для него самый неудачный. Если US Open он выигрывал, на Australian Open дважды доходил до финала, а на «Ролан Гаррос» добирался до четвертьфинала, то на Уимблдоне дальше четвёртого круга россиянин не заходил.

Текущий сезон для Даниила складывается неплохо, он выиграл уже пять турниров, но после победы в Риме немного сбавил обороты. На «Ролан Гаррос» Медведев вылетел уже в первом круге, травяные турниры в Хертогенбосхе и Галле для него тоже ничем хорошим не закончились.

Джокович догонит Федерера

Новак Джокович — самый титулованный теннисист, который примет участие в Уимблдоне. Восемь раз он доходил до финала турнира и семь раз его выигрывал. У него рекорд по количеству «Больших шлемов».

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Пусть Джокович и сместился на вторую строчку в мировом рейтинге, но это не означает, что он слабее того же Алькараса, просто стал играть реже. Может, коэффициент на победу серба несколько занижен, но спорить с тем, что именно он главный претендент на победу, не стоит.

Прогноз: победа Новака Джоковича за 1.62.

Экспресс с коэффициентом 8.12.

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