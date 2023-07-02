Мирра Андреева ещё молода, а у Касаткиной не идёт игра. Иге Свёнтек повезло!

После 2016 года, когда Серена Уильямс выиграла свой седьмой Уимблдон, на турнире стали часто происходить сюрпризы. Если у мужчин доминирует Новак Джокович, то у женщин чемпионки каждый год разные и далеко не всегда очевидные.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Гарбинье Мугуруса, Анжелика Кербер, Симона Халеп, Эшли Барти и Елена Рыбакина, для которой с прошлого Уимблдона началось восхождение в элиту женского тенниса. Последний турнир вообще был богат на сенсации: вылет Иги Свёнтек уже в третьем круге от Ализе Корне, во втором круге вылетела Анетт Контавейт, а немка Татьяна Мария вышла в полуфинал. Финал Рыбакина – Жабер был не меньшим сюрпризом.

Главные претендентки на победу

В начале этого сезона в женском теннисе сформировалась большая тройка, которая практически все турниры разыгрывает между собой. Они же выиграли и пять последних «Больших шлемов». Три взяла Ига Свёнтек и по одному Арина Соболенко и Елена Рыбакина.

Именно Рыбакина является действующей победительницей Уимблдона, но её форма стала заметно хуже. Представительница Казахстана снялась с «Ролан Гаррос», потом провела неудачный травяной турнир в Берлине. Турнирная сетка у Елены очень сложная, а коэффициент на её победу 5.50.

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Выше котируется первая ракетка мира Ига Свёнтек. Полька без особых проблем выиграла «Ролан Гаррос» и неплохо выступала в Бад-Хомбурге, пока не снялась с турнира. Травяное покрытие нельзя назвать сильной стороной Иги, но в этот раз ей повезло с жеребьёвкой, за счёт чего её шансы выше, чем у конкуренток. Поставить на победу Свёнтек можно за 4.00.

Арина Соболенко замыкает тройку главных претенденток. В этом году белоруска взяла первый мэйджор в карьере. Только ей не хватает стабильности. Не так давно она неожиданно вылетела в полуфинале «Ролан Гаррос» от Каролины Муховой, на траве в Берлине тоже выступила неудачно. Сетка у неё ничуть не лучше, чем у Рыбакиной, но коэффициент на победу чуть выше – 6.00.

Есть ли шанс у Дарьи Касаткиной

Из россиянок наилучшие шансы на турнире у Дарьи Касаткиной, её победа оценивается коэффициентом 30.0. Столько же дают на победу Елены Остапенко, с которой Дарья замыкает десятку главных претенденток. На фоне других россиянок Касаткина, может, и выглядит чуть лучше, но текущий сезон у неё пока не складывается.

Победа Вероники Кудерметовой, Мирры Андреевой и Екатерины Александровой оценивается одинаково — 50.0. Интересно будет посмотреть за 16-летней спортсменкой, которая в этом сезоне приятно удивляет. Конечно, говорить о её победе преждевременно, но по ходу турнира она может далеко пойти.

Первой ракетке мира повезло с жеребьёвкой

Уимблдон из тех турниров, в которых сюрпризы случаются очень часто. Возможно, ситуация была бы ещё более запутанной при другой жеребьёвке, так как Ига Свёнтек не лучшим образом выступает на траве и это добавляло шансов её конкуренткам. Однако почти все, кто хорошо играет на этом покрытии, оказались в другой половине сетки, и польке очень повезло.

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Рыбакина, Соболенко, Крейчикова, Жабер, Плишкова, Квитова и многие другие, кто мог создать серьёзные проблемы Свёнтек, оказались в другой части сетки. Такой подарок судьбы польке нужно использовать, тем более что она в хорошей форме. Предлагаем поставить на победу Свёнтек в турнире за 4.00.

Ставка: победа Иги Свёнтек за 4.00.

Экспресс с коэффициентом 8.12.

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