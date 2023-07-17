Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну. Никто не верит в Хищника, но почему?

Огромный ажиотаж в 2017 году вызвал необычный поединок между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором. Тогда впервые две суперзвезды мирового масштаба из разных видов единоборств сошлись на ринге в боксёрском бою. Спустя почти пять лет спорт дарит нам не менее крутое событие. В конце октября чемпион по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри сойдётся в поединке с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Когда бой Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну, где пройдёт

Поединок между боксёром и бойцом UFC запланирован на 28 октября 2023 года. Точное время боя будет известно ближе к этой дате. Поединок пройдёт по правилам бокса в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Все правила и размеры ринга будут такими же, как в профессиональном спорте.

Фаворит очевиден?

Эксперты быстро определились с прогнозами, и уже доступны коэффициенты. Фаворитом они считают Тайсона Фьюри, предлагая поставить на него за 1.05. С выбором не поспоришь, ведь Цыганский король является действующим чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлой весовой категории.

Свой последний поединок Тайсон провёл в начале декабря 2022 года. Он победил техническим нокаутом в 10-м раунде Дерека Чисору, защитив свой титул в третий раз. После этого единственным соперником Фьюри называли чемпиона в супертяжёлом весе по версии WBO, WBA, IBF Александра Усика. Переговоры шли полным ходом и длились долгое время, пока в марте 2023 года британец не отказался от условий.

Фьюри отказался выплачивать £ 1 млн Украине.

По информации, его не устроили определённые пункты, которые касались реванша и пожертвований стране Усика с гонорара. После срыва переговоров украинцу нашли другого соперника для защиты титула, а вот Тайсон решил заработать на суперпоединке с бывшей звездой UFC.

Всего на счету Цыганского короля 34 профессиональных боя, в которых он выиграл 33 раза. Один из поединков закончился вничью – с Деонтеем Уайлдером. В боксе умеют держать удар, а если речь идёт про Тайсона Фьюри, то он способен сдерживать самые мощные атаки. К тому же британец привык работать на протяжении многих раундов и у него меньше простоя.

Сколько дают на победу Нганну?

Эксперты выставили Фрэнсиса аутсайдером этого поединка и предлагают сделать ставки на его победу с коэффициентом 10.0. Попытаемся разобраться, есть ли смысл рисковать. Нганну является одной из самых ярких звёзд UFC, и ему потребовалось не так много времени, чтобы прослыть жёстким нокаутёром. Свой титул чемпиона он получил после победы над Стипе Миочичем в марте 2021 года.

Однако это был реванш, ведь за три года до этого камерунец потерпел поражение от американца и не смог стать чемпионом. Всего один раз Фрэнсис успел защитить свой титул, выиграв единогласным решением судей у Сириля Гана. После этого он объявил о завершении карьеры в UFC. Судя по имеющейся информации, Нганну не устроили некоторые условия, ему не нравилось, что организация Даны Уайта держит над ним и всеми бойцами власть.

Джейк Пол: Нганну получит восьмизначный гонорар за бой с Фьюри, а не $ 8 млн.

Версия не единственная, и много слов было сказано после этого события. Затем Фрэнсис подписал контракт с PFL на условиях с миллионными гонорарами, процентами с продаж билетов и даже трансляций, а также с самым главным пунктом – правом участвовать в боксёрских поединках. Видимо, уже на тот момент Нганну знал, чего хочет.

Шансы у экс-чемпиона UFC, конечно же, есть. У него очень мощные удары, которые при достижении цели могут выполнить свою задачу. Достаточно попасть в нужное место, чтобы нокаутировать даже такого опытного супертяжеловеса, как Фьюри. Высока вероятность, что Фрэнсис с ходу взвинтит темп, ведь это на руку только ему. Насколько эффективным будет агрессивный напор Нганну? Покажет сам поединок!

Насколько полон бензобак Фрэнсиса?

Никто не верит, что этот поединок продлится долго. Поставить на тотал больше 2.5 раунда можно за 1.90, а тотал меньше 2.5 раунда идёт с коэффициентом 1.80. Судя по информации, даже сами спортсмены пообещали, что хотят стартовать с центра ринга и провести потрясающий бой. Впереди ещё много времени, и отношение спортсменов может поменяться, как и тактика.

Нганну в UFC дрался дольше 2.5 раунда только три раза, и два из них заканчивались поражениями камерунца. В одном таком поединке он проиграл Стипе Миочичу, а в другом – Деррику Льюису. Даже тогда Фрэнсис признавался, что выдохся. Несмотря на это, в последнем бою UFC камерунец выиграл после пяти раундов с Сирилем Ганом.

Нганну: в UFC не хотят, чтобы я добился успеха.

Но первые два раунда можно было отдать французу, а вот в остальных трёх Нганну действовал в непривычной манере и работал на канвасе. Он увидел, что может отработать в партере всё оставшееся время, и это помогло ему. В боксе придётся работать только в стойке, поэтому есть сомнения в том, что камерунец долго продержится.

Экспресс с коэффициентом 16.74.

Хабиб не видит шансов у Нганну в поединке против Фьюри.

Адесанья: Нганну долго обманывали в UFC.

Бой Нганну и Фьюри не будет показательным.

Менеджер Усика: не слышал ни одного положительного отзыва о бое Нганну и Фьюри.