Экспресс на футбол с коэффициентом 8.9: Икарди нет, но «Жальгирису» от этого не легче

2 августа пройдут очередные матчи отбора Лиги чемпионов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.9 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Жальгирис»

Матч недельной давности стал первой встречей «Жальгириса» и «Галатасарая» в еврокубках. Однако ранее в истории литовского клуба были игры с представителем чемпионата Турции. В 1995 году в первом раунде Кубка Кубков «Жальгирис» уступил «Трабзонспору» по сумме двух матчей – 2:2 дома и 0:1 в гостях.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Матч в Вильнюсе неделю назад стал для «Галатасарая» первой официальной игрой в сезоне. В то же время чемпионат Литвы в самом разгаре, и «Жальгирис», который находится в отличной форме, оказал достойное сопротивление чемпиону Турции на привычном искусственном газоне, который был некомфортен для футболистов гостей. На итоговом результате (2:2) сказались недооценка со стороны представителей турецкого клуба, а также неоптимальный состав. В частности, не хватало главной звезды «Галатасарая» – Мауро Икарди. Только на этой неделе завершилась трансферная сага о переходе аргентинца из «ПСЖ», и поэтому помочь своему клубу в Лиге чемпионов тот сможет только начиная со следующего раунда.

«Жальгирис» выжал максимум из домашнего матча, но на переполненном стадионе в Стамбуле будет совсем другая игра. Рекомендуем также присмотреться к ставке на тотал больше 3.5 мяча за 2.40.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Карабах» – «Ракув»

Ощущение дежавю, вспоминая прошлогодние матчи с «Лехом», присутствует. Только вряд ли «Карабах» так же мощно проедется дома по «Ракуву». Пять голов в ворота чемпиона Польши – это уже перебор. Тем не менее преимущество будет у азербайджанской команды, и преимущество явное.

Команда Гурбана Гурбанова значительно опытнее в еврокубках, у неё преимущество домашнего поля, которое для «Карабаха» много значит. Первая встреча показала, что даже в гостях у «Ракува» азербайджанцы владели инициативой и пытались навязывать свою игру, местами успешно.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Карабах» должен начать давить с первых минут, и, вполне вероятно, оборона «Ракува» дрогнет уже в первом тайме. Остальное будет делом техники. Опытные хозяева выиграют с комфортным для них счётом, который позволит пройти в следующий этап. Поставить на победу «Карабаха» можно за 2.07.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Астана» — «Динамо» Загреб

«Астана» в первом матче проиграла со счётом 0:4 и практически не оставила себе шансов на выход в следующий круг. Подопечные Бабаяна действовали слишком скованно и постоянно теряли концентрацию. После такого нокаута команда проиграла и в национальном первенстве — «Кызылжару» со счётом 0:1. Затем игроки и тренерский штаб выступили с заявлением, что приложат все силы для победы в матче, где на кону престиж клуба.

Загребское «Динамо» отлично провело первый матч квалификации ЛЧ с «Астаной». Хорваты хорошо готовы физически и просто задавили соперника высокой линией прессинга. В ответной игре их тренерский штаб наверняка пойдёт на ротацию состава, чтобы избежать риска получить предупреждения или удаления ключевых исполнителей.

«Астана» играет за престиж клуба. Вряд ли хозяева всерьёз рассчитывают обыграть столь сильного соперника с разницей в четыре мяча, чтобы перевести встречу в овертайм. Но вот победить с минимальным преимуществом или сыграть вничью подопечные Бабаяна вполне способны. Рекомендуем изучить ставку «победа «Астаны» или ничья» за коэффициент 1.80.

Экспресс на матчи 2 августа

Ставка 1: ТБ 3.5 мяча в матче «Галатасарай» — «Жальгирис» за 2.40.

Ставка 2: победа «Карабаха» в матче с «Ракувом» за 2.07.

Ставка 3: «Астана» не проиграет «Динамо» Зг за 1.80.

Общий коэффициент: 2.40 Х 2.07 Х 1.80 = 8.9.

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