Экспресс на футбол с коэффициентом 12.3: экзамены для Гончаренко и компании

11 августа стартует 4-й тур РПЛ, а ещё начнутся АПЛ и Лига 1! Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 12.3 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Спартак»

«Урал» радует болельщиков строгой игрой в обороне и ответственным подходом к реализации опасных моментов. Подопечные Виктора Гончаренко больше сконцентрированы на защите собственных ворот, но каждая контратака в их исполнении грозит сопернику большими неприятностями. После трёх туров у «Урала» семь очков (две победы и ничья). Отметим, что только ЦСКА удалось пробить крепкую оборону хозяев в РПЛ.

«Спартак» продолжает веселить болельщиков яркой игрой в атаке. В последнем матче группового этапа Кубка России красно-белые отметились пятью забитыми мячами. Но в обороне дела у них обстоят весьма плачевно — даже не хватающий звёзд с неба «Пари НН» отправил четыре мяча в ворота Ильи Свинова. Главный тренер Гильермо Абаскаль быстро нашёл виновного в проблемах команды. Он отметил, что при таком неуклюже выстроенном чиновниками РПЛ календаре нет времени на отработку взаимодействия в защите.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Встреча команд с диаметрально противоположной тактической схемой и принципами построения игры. У красно-белых в обороне царит полный хаос, а грубые ошибки у защитников случаются в каждом матче. Но за счёт феноменально результативной игры в атаке они нивелируют эти проблемы, переводя нагрузку на оборону соперника. «Урал» представляет собой тактически грамотную команду, которую кавалерийским наскоком взять на испуг не удастся. Кроме того, хозяева не проигрывали «Спартаку» в последних трёх очных встречах (две ничьих и победа). Рекомендуем изучить ставку на победу «Урала» с форой (0) за коэффициент 2.38.

Прогноз на матч АПЛ «Бёрнли» – «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» по итогам прошлого сезона стал обладателем требла. На финишной прямой «горожане» штамповали победы, не обращая особого внимания на статус соперников — выиграли 20 из 26 матчей во всех соревнованиях, при пяти ничьих и лишь одном поражении.

Успех небесно-голубых не был бы возможен без Эрлинга Холанда. Норвежский нападающий в прошлом сезоне нагонял страх на оборону всех соперников, забил суммарно 52 гола и отдал 9 результативных передач во всех турнирах.

Лучшие экспрессы на сегодня.

После изнурительного сезона Пеп Гвардиола не форсировал подготовку к старту нового и не особо нагружал футболистов стартового состава в контрольных матчах, используя разные сочетания игроков и тактических схем. В азиатском турне «Манчестер Сити» обыграл «Иокогаму Ф. Маринос» (5:3) и «Баварию» (2:1), а также уступил «Атлетико» (1:2).

В матче за Суперкубок Англии с «Арсеналом» небесно-голубые смотрелись симпатичнее соперника — больше времени владели игровой инициативой и опаснее атаковали, но в тот вечер на стороне «Арсенала» была удача. В компенсированное время подопечные Микеля Артеты сравняли счёт (1:1) и перестреляли «горожан» в серии послематчевых пенальти из-за осечек Кевина Де Брёйне и Родри. Бельгиец сотряс перекладину, а удар испанца парировал Аарон Рамсдейл.

В матче 1-го тура АПЛ Гвардиола постарается реабилитироваться, однако недооценивать «Бёрнли» не стоит. В прошлом розыгрыше Чемпионшипа команда Венсана Компани демонстрировала впечатляющего уровня футбол в атаке — Нейтан Телла с одноклубниками забивали в среднем по 1,9 мяча за игру, лишь четыре раза покинув поле без результативного действия. Рекомендуем ставку «обе забьют» за 2.03.

Прогноз на матч Лиги 1 «Ницца» — «Лилль»

Выступление «Ниццы» в прошлом сезоне вышло неудачным. Исправить положение попробует итальянский тренер Франческо Фариоли. 34-летний специалист ранее тренировал в Турции, так что это весьма рискованное назначение. В межсезонье руководство клуба потратило € 40 млн на усиление линии нападения. Состав «Ниццы» пополнили лучший бомбардир «Лорьяна» Теремас Моффи и вингер итальянской «Аталанты» Жереми Бога.

При подготовке к сезону «Ницца» четырежды сыграла с неплохими соперниками из других стран и не выиграла ни одного из них. Ничья была в матче с «Вильярреалом» (1:1), а игры с «Лозанной» (1:3), «Брагой» (0:2) и «Фиорентиной» (1:2) вышли неудачными. Победа одержана лишь в игре с французским «Монпелье» (1:0).

В то же время «Лилль» одержал три победы, один раз сыграл вничью и однажды проиграл в своих товарищеским матчах. Отметим матчи с соперниками из других стран – 1:2 с «Эмполи» и 0:0 с «Брентфордом».

В целом «Лилль» провёл межсезонную подготовку куда качественнее «Ниццы». Было забито 14 голов в пяти матчах. Это, вероятно, раскрепостит нападающих команды. Можно поставить на победу «Лилля» за 2.55.

Экспресс на матчи 11 августа

Ставка 1: победа «Урала» в матче со «Спартаком» с форой (0) за 2.38.

Ставка 2: обе забьют в матче «Бёрнли» — «Манчестер Сити» за 2.03.

Ставка 3: победа «Лилля» в матче с «Ниццей» за 2.55.

Общий коэффициент: 2.38 Х 2.03 Х 2.55 = 12.3.

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