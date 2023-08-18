«Балтика» — «Урал». Гончаренко поделится опытом с Игнашевичем

19 августа состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Балтика» — «Урал». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу калининградцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.70.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Балтика» — «Урал» 19 августа 2023 года
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Балтика» — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.
Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата России «Балтика» — «Урал» (19.08.2023)
Новый сезон Российской Премьер-Лиги обещает получиться очень интригующим. После четырёх туров расклад в турнирной таблице удивляет. 19 августа состоятся четыре игры 5-го тура. В одной из них на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде «Балтика» примет «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
Калининградцы впечатляюще стартовали в Кубке России. В двух турах группового этапа они обыграли «Крылья Советов» (3:2) и «Ахмат» (2:0). Подопечные Сергея Игнашевича продемонстрировали хороший командный футбол. Они создали много моментов. Выиграли вполне до делу.
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Вот только на Кубок России не у всех команд серьёзный настрой, а вот в РПЛ уже совсем другое дело. В четырёх турах чемпионата России «Балтике» удалось обыграть только замыкающий турнирную таблицу «Факел» (2:1), на домашнем стадионе. Проиграл клуб «Сочи» (0:2), «Спартаку» (1:2) и «Динамо» (0:2).
Местами подопечные Игнашевича смотрелись неплохо в неудачно сложившихся встречах. Было видно, что футболисты стараются и прикладывают много усилий. Однако разница в классе и нехватка опыта дали о себе знать. Было заметно, что калининградцам недостаёт мощности в атаке, в частности, реализации.
В обороне более-менее порядок. Ошибки есть, но немного. С каждым новым разом их становится меньше благодаря в том числе и Игнашевичу. Легендарный экс-защитник ЦСКА прикладывает все усилия, чтобы «Балтика» закрепилась в РПЛ. Со временем его старания наверняка окупятся.
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«Урал» выглядят явным фаворитом предстоящего матча. В преддверии нового сезона клуб из Екатеринбурга здорово точечно усилился. Он приобрёл нескольких легионеров, перспективного нападающего «Ленинградца» Игоря Дмитриева и полузащитника «Оренбурга» Тимура Аюпова.
Гончаренко очень быстро встроил новобранцев в свою систему и сделал рисунок футбола «Урала» ещё лучше. В шести матчах «шмели» проиграли только «Локомотиву» (1:2) в Кубке России. Также они сыграли вничью с «Пари НН» (0:0). Обыграли ЦСКА (2:1), «Оренбург» (2:0), «Спартак» (3:2) и «Ростов» (1:0).
Особого внимания заслуживает встреча с «народной командой». На протяжении всего матча оранжево-чёрные смотрелись предпочтительнее. Они чаще и опаснее атаковали, а также нанесли больше ударов, в том числе в створ. К началу второго тайма «шмели» могли вести в счёте 2:0, реализуй на 11-й минуте Даниэль Мишкич 11-метровый удар. Вместо этого, к 89-й минуте на табло было 1:2.
Однако полуфиналист минувшего розыгрыша Кубка России не опустил руки и забил два замечательных гола в самой концовке. Сначала после розыгрыша штрафного отличился Андрей Егорычев. Финальную точку поставил Эрик Бикфалви, появившийся на поле на 85-й минуте. Матч стал для него первым официальным в новом сезоне.
Волевая победа наверняка поспособствует моральному подъёму екатеринбуржцев. Они располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Поставить на то, что оранжево-чёрные обыграют «Балтику», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90.
История очных встреч всецело за такой исход. Лишь в одной из шести последних игр екатеринбуржцы не сумели победить. Та игра ознаменовалась ничьей — 2:2. С тех пор прошло немало времени. «Урал» достиг большого прогресса благодаря Гончаренко.
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На данном этапе команда белорусского специалиста во всём лучше «Балтики». «Шмели» не только демонстрируют великолепный комбинационный футбол, но и регулярно добывают хорошие результаты. Калининградцам до этого пока что далеко. Они продолжают осваиваться в РПЛ. Сколько ещё по времени займёт этот процесс — сказать трудно.
Прогноз и ставки на матч РПЛ «Балтика» — «Урал» 19 августа 2023 года
«Балтике» вряд ли удастся зацепиться хотя бы за ничью. Несмотря на то что встреча состоится в Калининграде, в её успех верится с трудом. У калининградцев меньше ресурсов и опыта выступлений в РПЛ. Соответственно, хуже результаты. Екатеринбуржцы пребывают на подъёме. Волевая победа над «Спартаком» наверняка улучшит их и без того отличный эмоциональный фон. Предлагаем поставить на то, что «шмели» выиграют. Шесть последних очных встреч на их стороне.
Ставка: победа «Урала» за коэффициент 2.90.
Экспресс с коэффициентом 9.35.
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