15 пенальти за сезон РПЛ не предел. Кто побьёт рекорд Карпина и «Ростова»?

21 июля стартовал очередной сезон чемпионата России по футболу. Уже завершились 4 тура, поэтому пришло время сделать первые выводы и дать прогноз — будет ли побит какой-нибудь статистический рекорд РПЛ в сезоне-2023/2024?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Кто сбросит с вершины «Зенит»?

Действующий чемпион РПЛ отличается двумя рекордами. Клубу из Санкт-Петербурга удалось в сезоне-2020/2021 забить 76 мячей, а годом ранее «Зенит» набрал 72 очка. Кто же может выйти на такой уровень в сезоне-2023/2024? По итогу четырёх туров у ЦСКА, «Спартака» и «Крыльев Советов» в активе по 11 забитых мячей (в среднем по 2,75 за игру).

Наиболее стабильны в плане создания и реализации голевых моментов игроки «Спартака» и ЦСКА. Футболистам клуба из Самары сразу пять забитых мячей принёс домашний матч с «Ростовом», а затем последовал спад.

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В РПЛ наметилась тенденция на повышение результативности. Всё больше клубов отказываются от защитной тактики в пользу более открытых схем. Даже «паркующие автобус» под управлением Сергея Юрана футболисты «Пари НН» отметились двумя голами в 4-м туре чемпионата.

Получается, что преимущество получают команды, которые стараются играть в позиционном нападении. В таком случае рекорд «Зенита» по количеству голов под угрозой. Букмекеры предлагают заиграть подобный исход за коэффициент 4.00.

Если клубы стали больше уделять внимания атакующим действиям, то возможно падёт достижение общей результативности. В минувшем сезоне РПЛ было забито 730 мячей. Уровень исполнительского мастерства в оборонительных порядках клубов снижается, что способствует большему количеству голов.

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По итогам четырёх туров РПЛ команды совместными усилиями забили 103 мяча. В среднем по 3,22 мяча приходится на игру сезона-2023/2024. В случае, если футболисты не сбавят обороты, они выйдут на фантастическую отметку в 770 голов за сезон и сыграет коэффициент 4.00.

Судьи разбрасываются пенальти

Матч 2-го тура «Ахмат» — ЦСКА надолго запомнится любителям футбола. Нет, совсем не пятью забитыми мячами. Главный арбитр Безбородов по ходу встречи пять раз указывал на «точку», фиксируя нарушения правил в штрафной площади команд.

Три раза пенальти исполнил форвард ЦСКА Фёдор Чалов и дважды удар с 11-метровой отметки наносил футболист «Ахмата» Конате. Отметим, что игроки вышли победителями из дуэли с голкиперами и реализовали свои попытки.

После игры мы решили заглянуть в рекорды РПЛ, вдруг этот матч окажется в лидерах по назначенным пенальти. Действительно, до встречи 2-го тура сезона-2023/2024 «Ахмат» — ЦСКА, рекорд принадлежал игре «Тамбов» — ЦСКА. Встреча сезона-2020/2021 завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев, все голы были забиты с 11-метровой отметки.

Возможно ли, что в одном из матчей сезона-2023/2024 арбитр укажет на 11-метровую отметку шесть раз? В этом случае сыграет коэффициент 15.0.

Выгоднее рассмотреть рекорд клуба по количеству пенальти, исполненных в ходе чемпионата за коэффициент 5.00. Пока впереди Валерий Карпин и «Ростов». Напомним, что в сезоне-2022/2023 наставника сборной России жёстко критиковали, поскольку 15 раз его подопечные подходили к 11-метровой отметке.

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Рекорд по общему количеству назначенных пенальти также установлен в минувшем сезоне. 122 раза арбитры зафиксировали нарушение правил в штрафной площади и назначили 11-метровый удар. За четыре тура чемпионата-2023/2024 уже 17 раз футболисты подходили к «точке». Если рекорд будет побит — сыграет коэффициент 7.00.

Федотов обойдёт Карпина

ЦСКА в текущем сезоне перестроил тактическую схему. Главный тренер Владимир Федотов разрешает футболистам больше свободы в завершающей стадии атаки. Армейцы с большим желанием идут в дриблинг в штрафной соперника, который вынужден фолить.

Уже четыре пенальти пробили футболисты ЦСКА за четыре тура. У них есть хорошие шансы обойти «Ростов» и стать рекордсменом РПЛ по количеству 11-метровых ударов за сезон. По три удара с «точки» выполнили игроки «Крыльев Советов» и «Ахмата», которые могут включиться в гонку за рекордом.

Ставка: в сезоне-2023/2024 будет побит рекорд «Ростова» по количеству пенальти за коэффициент 5.00.

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