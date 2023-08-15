Зря «Наполи» сменил Лучано Спаллетти на Руди Гарсию. Индзаги превзойдёт все ожидания!

Чемпион Италии пошёл на перемены в тренерском штабе, а «Интер» всё так же стабилен.

Европейские топ-лиги постепенно выходят из отпуска. Одной из последних стартует итальянская Серия А. В прошлом сезоне полноценной борьбы за титул не получилось – «Наполи» с Хвичей Кварацхелией и Лучано Спаллетти вернули праздник в Неаполь спустя 33 года, оторвавшись от ближайшего соперника на 16 очков. В этот раз на такой отрыв рассчитывать не стоит, ведь конкуренты укрепились, а чемпион сильнее не стал. Рассмотрим шансы каждого из фаворитов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Без Спаллетти будет тяжело

«Наполи» провёл лучший сезон в новейшей истории клуба. Неаполитанцы не просто принесли городу долгожданный чемпионский титул, но и вышли в исторический четвертьфинал Лиги чемпионов. У «Наполи» было всё для успеха – мощная атакующая связка с Хвичей и Виктором Осимхеном, лидер в обороне Ким Мин Джэ и Лучано Спаллетти, который грамотно встроил всех в свою систему.

Бывший тренер «Зенита» смог раскрыть сильные стороны всех лидеров. При нём Кварацхелия за дебютный сезон забил 14 голов и сделал 14 голевых передач, а Осимхен стал одним из самых дорогих форвардов Европы. Но уже в межсезонье начались проблемы. Спаллетти ушёл, не сойдясь во мнении о развитии команды с президентом Аурелио Ди Лаурентисом.

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Ким отправился в «Баварию», а будущее Осимхена до сих пор не определено. «Наполи» возглавил Руди Гарсия – опытный специалист, который успел поработать в «Роме» и даже с Криштиану Роналду в Саудовской Аравии. Тем не менее ему потребуется время, а ожидания будут завышены. На чемпионство «Наполи» дают достаточно высокий коэффициент 3.70.

«Интер» снова главный фаворит

Наибольшее предпочтение аналитики отдают «Интеру» на победу в Серии А – коэффициент 3.30. Миланский клуб является идеальным примером резкого преображения. В прошлом сезоне у команды Симоне Индзаги было много проблем, весной она выдавала длинную серию без побед, и позиция тренера выглядела шаткой. Однако он смог всё исправить благодаря идеальной концовке – «нерадзурри» пробились в финал Лиги чемпионов и финишировали в тройке.

Да, летом ушли Андре Онана, Марсело Брозович и Милан Шкриньяр, так как у клуба по-прежнему есть финансовые сложности. В то же время каждого из лидеров удалось выгодно заменить. Главное преимущество «Интера» в том, что он является уже готовым проектом, который вновь способен приносить титулы. Как минимум на внутренней арене

У Аллегри много работы

Следом идёт «Ювентус», которому предстоит тяжёлый сезон. Клуб попал в скандал из-за трансферных махинаций, в еврокубки квалифицироваться не удалось, так как суд лишил его 10 очков. «Бьянконери» давно не демонстрировали качественной и стабильной игры, отрезками они были хороши, но на свой привычный уровень так и не вышли.

Всё больше вопросов появляется к Массимилиано Аллегри, хотя нельзя не отметить, что тренеру пришлось столкнуться с кадровыми проблемами – много травм, некоторые лидеры в плохой форме. Перед стартом сезона у туринцев в лазарете уже находятся четыре футболиста основной ротации, ушли ветераны Анхель Ди Мария и Хуан Куадрадо, а из новичков можно выделить только нападающего Тимоти Веа.

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Отсутствие борьбы в еврокубках должно помочь в перестройке, но это в любом случае не быстрый процесс. За счёт класса и сыгранности «Ювентус» способен вернуться в элиту, но о чемпионстве пока говорить рано. Коэффициент на его победу — 5.00.

«Милан» готов вернуться на вершину?

«Милан» в позапрошлом сезоне отмечал очередное чемпионство, будущее казалось перспективным, но ожидания не оправдались. Подопечные Стефано Пиоли не без труда финишировали в четвёрке сильнейших, демонстрируя нестабильную игру и слабые результаты. От провала команду обезопасил полуфинал ЛЧ, клуб смог заработать неплохие деньги и начал перезагрузку.

Но даже это не помешало руководству уволить с поста технического директора Паоло Мальдини, вызвав удивление прессы и гнев болельщиков. «Россонери» провели впечатляющую работу на трансферном рынке, потеряв только одного ключевого игрока – Сандро Тонали перешёл в «Ньюкасл».

При этом «Милану» удалось точечно и без лишних трат укрепить почти все позиции – к примеру, Рубен Лофтус-Чик, Кристиан Пулишич и Самуэль Чуквезе добавляют глубины атаке и полузащите. Теперь Пиоли остаётся лишь встроить всех новичков в систему, что не так-то просто. Тренер часто экспериментирует с расстановками, в предсезонке миланцы выглядели неубедительно. Поэтому на их победу дают коэффициент 7.00.

Моуринью и Сарри вмешаются в спор фаворитов

Римские клубы в очередной раз стартуют в статусе команд, которые могут удивить, но всерьёз ни на что не претендуют. Главное преимущество «Ромы» и «Лацио» в том, что они следуют чёткому курсу развития.

Жозе Моуринью выводил «волков» в финал еврокубков два года подряд, однако в Серии А регулярные конфликты не позволяют португальцу добиваться желаемого результата. Жозе всё ещё часто спорит с судьями и собственными игроками, на каждую беспроигрышную серию такая же дистанция без побед. Не сказать, что «Рома» стала заметно сильнее летом, а коэффициент на её победу всего 12.0.

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Ещё ниже оценивают букмекеры «Лацио»: на победу дают 14.0. С этим можно поспорить, так как команда Маурицио Сарри стала второй в прошлом сезоне и выигрывала «Наполи». Да, тренер лишился Сергея Милинковича-Савича, но есть возможность качество компенсировать количеством. Нападение римляне обновили, в их играх снова должно быть много голов. Поэтому стоит ждать сюрпризов.

Индзаги оправдает доверие

В этом сезоне в Серии А намечается серьёзная борьба. Рассчитывать на то, что одна из команд выиграет с большим отрывом, не приходится. К каждому из претендентов много вопросов. Как «Наполи» стартует с новым тренером? Сможет ли Пиоли грамотно распорядиться своими ресурсами? Ждёт ли «Ювентус» при Аллегри очередной кризис? На этом фоне наиболее готовым к прогрессу выглядит «Интер».

Симоне Индзаги вернул доверие руководства мощным весенним периодом, теперь от него ждут больших побед. Состав «нерадзурри» укомплектован, всем лидерам найдены замены. Миланцы являются основным фаворитом и оправдают этот статус.

Ставка: «Интер» станет чемпионом Италии за 3.30.

Экспресс с коэффициентом 11.18.

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