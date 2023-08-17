«Вердер» — «Бавария». Гарри Кейн начнёт с чистого листа

Форвард не помог избежать поражения в матче за Суперкубок Германии, но дальше будет лучше.

18 августа состоится матч 1-го тура Бундеслиги «Вердер» — «Бавария». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех бременцев оценён экспертами в 9.00. Ставки на ничью принимаются тоже за 6.60.

Лучшие прогнозы на Бундеслигу.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Вердер» — «Бавария» 18 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Вердер» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата Германии «Вердер» — «Бавария» (18.08.2023)

В топ-5 чемпионатах набирает обороты новый сезон. На 18 августа запланирована встреча, которая откроет программу 1-го тура чемпионата Германии. На стадионе «Везерштадион» в Бремене местный «Вердер» примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск.

По итогам минувшего сезона «Вердер» занял 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги. За 34 тура он одержал 10 побед и шесть раз сыграл вничью. За этот период времени подопечные Оле Вернера забили 51 гол, а пропустили много — 64 мяча.

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Если учесть, что в позапрошлом сезоне бременцы выступали во Второй Бундеслиге, результаты весьма неплохие. Летом клуб сумел сохранить главного тренера и бóльшую часть основного состава. Более того, ему удалось подписать топового футболиста — полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейту.

Гвинеец так толком и не проявил себя в чемпионате Англии из-за высокой конкуренции и частых травм. К слову, только перебравшись в состав «Вердера», Кейта угодил в лазарет. Сообщается, что он получил повреждение приводящих мышц во время разминки перед товарищеским матчем с «Ольденбургом».

Получит ли Кейта игровое время в предстоящем матче — остаётся только гадать. В любом случае качественного выступления от него ждать не стоит. Гвинейцу наверняка потребуется время для того, чтобы набрать форму. Без него «музыканты» вылетели из Кубка Германии, уступив «Виктории» (2:3).

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«Бавария», в свою очередь, по итогам прошлого сезона стала чемпионом. Она выиграла чемпионат Германии 11 раз подряд. Правда, не обошлось без везения. Если бы дортмундская «Боруссия» не потеряла очки в матче последнего тура, мюнхенцы финишировали бы на второй строчке.

Проблемы у «красных» начались после того, как был отправлен в отставку Юлиан Нагельсман. Новым главным тренером стал Томас Тухель, выигрывавший Лигу чемпионов с «Челси». Казалось бы, мюнхенцы подписали топового тренера. Однако результаты стали резко ухудшаться.

Сначала «Бавария» выбыла из Кубка Германии, проиграв в четвертьфинале «Фрайбургу» (1:2). Затем она вылетела из Лиги чемпионов, уступив на стадии 1/4 финала «Манчестер Сити» (0:3 и 1:1). Также мюнхенцы потерпели поражение в матче за Суперкубок страны от «Лейпцига» (0:3).

Последний случай наиболее интересен. В межсезонье «красные» подписали лучшего бомбардира сборной Англии Гарри Кейна. Нападающий появился на поле на 63-й минуте. Ничем толком не запомнился. Новая команда так и не сумела создать для него ни одного потенциально голевого момента.

Благо проблемы у «Баварии» возникают преимущественно во встречах с сильными соперниками. В последних 10 турах минувшего сезона чемпионата Германии она уступила только «Байеру» (1:2), «Майнцу» (1:3) и «Лейпцигу» (1:3). Вничью сыграла с «Хоффенхаймом» (1:1). Во всех остальных играх одержала победы, в том числе над «Вердером» (2:1), на выезде.

Вероятнее всего, грядущий матч ознаменуется подобным исходом. Поставить на победу «Баварии» и тотал больше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17. Четыре из семи последних очных встреч закончились именно так.

Любопытно, что «музыканты» хуже всех выступают на домашнем стадионе в Бундеслиге. За 17 туров в минувшем розыгрыше они одержали только пять побед и дважды сыграли вничью. Даже вылетевшие во Вторую Бундеслигу «Герта» и «Шальке» набрали больше очков на своём поле.

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Думаем, в этот раз у Кейна будет больше возможностей забить и доказать, что мюнхенцы не зря его подписали. За 34 тура в минувшем розыгрыше чемпионата Германии «красные» забили 92 мяча. С приходом лучшего бомбардира сборной Англии их результативность наверняка станет ещё лучше. За 38 туров в прошлом сезоне АПЛ он забил 30 мячей и отдал три голевые передачи.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Вердер» — «Бавария» 18 августа 2023 года

«Вердер» по-прежнему является одним из аутсайдеров. Пока что он не может полагаться на приобретённого летом элитного новобранца. У «музыкантов» порядок с результативностью, но они очень много пропускают. Обладающая невероятной атакующей мощью «Бавария» наверняка этим воспользуется. История очных встреч и расклад сил в целом на стороне результативной победы «красных».

Ставка: победа «Баварии» и тотал больше 3.5 мяча за 2.17.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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Прогноз на матч «Рубин» — «Крылья Советов» с коэффициентом 4.60.

Сборная Бахрейна отказалась играть с Россией в сентябре.

Прогноз на матч «Байер» — «РБ Лейпциг» с коэффициентом 2.48.