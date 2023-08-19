«Ахмат» — «Оренбург». Иржи Ярошик не опускает руки

Чеху выпадает шанс доказать, что руководство не зря ему доверяет. Чем тренер отплатит?

20 августа состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Оренбург». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу грозненцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех оренбуржцев оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Оренбург» 20 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ахмат» — «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.27. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Оренбург» (20.08.2023)

Стремительно набирает обороты новый сезон Российской Премьер-Лиги. Позади два матча группового этапа Кубка России и четыре тура РПЛ. На 20 августа запланирована встреча, которая закроет программу 5-го тура. На стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном местный «Ахмат» примет «Оренбург». Начало игры — в 20:00 мск.

«Ахмат» в четырёх матчах чемпионата России победил только «Сочи» (2:1). Проиграл он «Крыльям Советов» (1:2), ЦСКА (2:3) и «Пари НН» (0:2). Также грозненцы уступили «Зениту» (0:2) и «Балтике» (0:2) в Кубке страны. Из-за неудовлетворительных результатов руководство приняло решение отправить в отставку Сергея Ташуева.

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Во главе с ним «зелёные» выдали лучший сезон в истории клуба. Они заняли пятое место в турнирной таблице РПЛ, а также установили рекорд по количеству набранных за конкретный розыгрыш первенства очков. По мнению многих, боссам «Ахмата» стоило дать тренеру больше времени на исправление ситуации.

Под руководством Ташуева грозненцы демонстрировали красивый, динамичный и атакующий футбол. В частности благодаря стараниям 64-летнего специалиста они стали единственной командой чемпионата России, которая по итогам минувшего розыгрыша не проиграла «Зениту».

Новым тренером «Ахмата» стал помощник бывшего главного тренера «Ференцвароша» и сборной России Станислава Черчесова — Мирослав Ромащенко. Стороны подписали контракт сроком на три года.

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«Оренбург» начал новый сезон не лучше, чем «Ахмат». В четырёх матчах в чемпионате России он не одержал ни одной победы. Вничью сыграл с «Рубином» (1:1). Проиграл сначала «Спартаку» (2:3), а затем «Уралу» (0:2) и «Краснодару» (0:2). Также сине-белые с крупным счётом уступили ЦСКА (0:6) и обыграли «Сочи» (2:0) в Кубке России.

Несмотря на большое количество неудач, руководство «Оренбурга» не спешит идти по стопам грозненского клуба и прибегать к смене главного тренера. Оно поддерживает Иржи Ярошика, занявшего должность после ухода Марцела Лички в московское «Динамо». Возможно, не зря.

В начале прошлого сезона оренбуржцы также очень много проигрывали и шли в нижней части турнирной таблицы, но затем старания Лички стали окупаться. Футболисты освоились в РПЛ и начали регулярно доставлять проблемы лидерам, а также добывать очки. В итоге сине-белые финишировали на седьмой строчке.

В новом сезоне оренбуржцам порой попросту не везло. Во встрече со «Спартаком» они пропустили решающий гол в компенсированное время, а в играх с «Уралом» и ЦСКА всё испортили сине-белым ранние удаления. Кроме того, матчи с «Краснодаром» и «Сочи» пропустил Лукас Вера. Он отсутствовал из-за травмы.

Недавно появилась информация о том, что Вера восстановился от повреждения и поможет своей команде во встрече с «Ахматом». Поставить на то, что оренбуржцы не проиграют, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79. Для Ярошика это хорошая возможность доказать, что руководство «Оренбурга» не зря в него верит.

Пока что у чешского специалиста многое не получается. Его подопечные временами демонстрируют невнятную игру. С другой стороны, положение «Ахмата» ещё хуже. Смена наставника наверняка взбодрит команду. Однако новому тренеру «зелёных», вероятнее всего, потребуется немало времени на освоение и устранение имеющихся проблем.

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Даже принимая во внимание то, что у оренбуржцев имеются большие проблемы с выездами (в 15 матчах в качестве хозяев сине-белые одержали только четыре победы и один раз сыграли вничью), в их победу верится больше.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ахмат» — «Оренбург» 20 августа 2023 года

У обоих клубов плохие результаты на старте нового сезона. Однако у «Ахмата» дела всё же обстоят хуже. Смена главного тренера вряд ли сразу же исправит ситуацию. У нового наставника грозненцев наверняка уйдёт некоторое время на адаптацию. У «Оренбурга» возвращается в состав лидер. Плюс Ярошик уже немного привык. Пора оправдывать доверие руководства. Думаем, сине-белые как минимум не проиграют.

Ставка: «Оренбург» не проиграет за коэффициент 1.79.

Экспресс с коэффициентом 15.92.

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