Арсен Захарян осуществил мечту! Будет ли россиянину комфортно в «Реале Сосьедад»?

Всё же трансфер Арсена Захаряна в клуб из топ-5 чемпионатов состоялся. Он перебрался в состав «Реала Сосьедад», который по итогам минувшего сезона занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, добрался до 1/4 финала Кубка страны, а также дошёл до 1/8 финала Лиги Европы.

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Сообщается, что сумма сделки составила € 12 млн без учёта бонусов. Как проявит себя 20-летний атакующий полузащитник в первом сезоне в составе команды, которая добыла путёвку в Лигу чемпионов? Попробуем ответить на этот и другие наиболее интригующие вопросы.

Сколько Захаряну потребуется времени на адаптацию?

Когда вспоминаешь громкие переходы футболистов из РПЛ в команды топ-5 чемпионатов, первым делом на ум приходит трансфер Хвичи Кварацхелии в «Наполи». Экс-футболист «Рубина» моментально влился в команду. Он стал одним из лидеров и, пожалуй, главным открытием сезона.

Удастся ли Захаряну столь же здорово влиться в ритм нового чемпионата и стать одним из самых результативных и полезных игроков команды? В этом есть несколько поводов усомниться. «Реалом Сосьедад» долгое время руководит Иманол Альгуасиль. Он не обладает таким громадным опытом, как Лучано Спаллетти, раскрывший талант Хвичи.

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Кроме того, Альгуасиль сильно ограничен в ресурсах. У «Реала Сосьедад» нет такой глубины состава, которая позволила бы бороться за золотые медали с мадридским «Реалом» и «Барселоной». Ждать от бело-голубых такой же красивой и комбинационной результативной игры, какую демонстрировал «Наполи» в прошлом сезоне, точно не стоит.

Новый вызов способствует прогрессу Захаряна

Впрочем, Арсен давно хотел перебраться в состав топового европейского клуба. Полученную возможность заявить о себе полузащитник вряд ли упустит. Скорее всего, он будет стараться изо всех сил для того, чтобы стать одним из ведущих футболистов «Реала Сосьедад».

В московском «Динамо» Захарян быстро стал одним из лидеров. За последние три сезона (включая текущий) в чемпионате России он принял участие в 59 матчах, в которых отметился 12 голами и 14 результативными передачами. А сколько забьёт и отдаст голевых пасов россиянин в дебютном сезоне в Ла Лиге?

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Поставить на то, что Арсен Захарян забьёт в сезоне-2023/2024 в испанской Примере больше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Что не забьёт — 1.65. Ставка на то, что россиянин отдаст больше 3.5 результативной передачи, принимается с коэффициентом 1.85. Что не отдаст — тоже за 1.85.

Захарян отдавал не менее четырёх голевых передач в каждом из последние трёх сезонов (без учёта текущего). Создавать голевые моменты и находить пасом одноклубников он умеет отлично. Сам забивает Арсен реже. Над реализацией ему ещё нужно поработать.

В следующем сезоне будет лучше

Совсем недавно бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением, что Зарахряну нужно учить испанский язык для того, чтобы его игра в составе «Реала Сосьедад» вышла на новый уровень. В этом сезоне больших подвигов от россиянина не ждём. Его ждёт непростой процесс освоения.

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Зато в следующем или через сезон Захарян вполне может стать ведущим футболистом бело-голубых. У него хороший потенциал. Просто нужно время, чтобы его раскрыть. Четыре голевые передачи-то Арсен наверняка сумеет соорудить в дебютном сезоне за «Реал Сосьедад». В остальном уверенности нет.

Ставка: Арсен Захарян отдаст больше 3.5 результативной передачи в сезоне-2023/2024 в Ла Лиге за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 15.92.

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