«Витязь» — «Спартак». Алексей Жамнов уже достиг прогресса

24 августа состоится матч Кубка мэра Москвы «Витязь» — «Спартак» Москва. Начало игры — в 14:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение красно-белым: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.54. Успех «Витязя» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Витязь» — «Спартак» 24 августа 2023 года

Аналитики считают, что матч «Витязь» — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.49, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.50. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерской конторе «Фонбет» с коэффициентом 14.5, а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Кубка мэра Москвы «Витязь» — «Спартак» (24.08.2023)

Кубок мэра Москвы . Группа B Кубок мэра Москвы . Группа B 24 августа 2023, четверг. 14:30 МСК Витязь Московская область Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

В ожидании начала нового розыгрыша Континентальной хоккейной лиги обратим внимание на матч предсезонного турнира — Кубка мэра Москвы. 24 августа померяются силами «Витязь» и «Спартак». Первое вбрасывание запланировано на 14:30 мск.

Минувший сезон стал самым успешным в истории «Витязя». Он занял шестое место в таблице Западной конференции, а также установил несколько клубных рекордов, в частности, по количеству побед и набранных очков в регулярке. Однако летом руководство «богатырей» приняло неожиданное решение. Оно не стало продлевать контракт с Вячеславом Буцаевым.

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Новым наставником команды из Подольска был назначен помощник Буцаева — Александр Завьялов, не имевший опыта работы главным тренером. Также немного обновился состав. Особого внимания заслуживает обмен со СКА. В Санкт-Петербург отправились один из лучших бомбардиров «Витязя» Степан Старков и Иван Зинченко. В обратном направлении последовали Кирилл Кирсанов и Владислав Цицюра.

В обновлённом виде «богатыри» провели пять товарищеских игр. Сначала они уступили как раз «Спартаку» (0:2), победили «Амур» (4:3 Б) и «Северсталь» (2:0), а затем проиграли московскому «Динамо» (1:2) и «Куньлуню» (0:4). Особого внимания заслуживают матчи с красно-белыми и «сталеварами».

Защищал ворота «Витязя» во встречах со «Спартаком» и «Северсталью» ставший одним из главных открытий минувшего сезона Максим Дорожко. В прошлом сезоне он принял участие в 40 матчах, в которых отразил 94,1% бросков. В среднем за игру 25-летний вратарь пропускал только 1,97 шайбы.

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Велика вероятность, что и в предстоящем матче Завьялов выпустит Дорожко. Голкипер не принимал участия в последних двух встречах с «Динамо» и «Куньлунем». Подменяли его Дмитрий Шикин и Кирилл Устименко. Стоит отметить, что к товарищеским встречам Максим относится не менее серьёзно, чем к официальным. В прошлом сезоне он выиграл Матч звёзд КХЛ в составе Дивизиона Боброва.

Для «Спартака» минувший сезон сложился не так удачно, как для «Витязя». По его итогам красно-белые заняли девятое место в Западной конференции и остались без плей-офф. В данном случае смена наставника летом напрашивалась. Алексей Заварухин и его предшественники не справились со своей работой.

В результате должность занял главный тренер сборной России Алексей Жамнов, ранее работавший в московском клубе в качестве ассистента. Также команда неплохо поработала на трансферном рынке. Ей удалось избавиться от ненужных хоккеистов и подписать ряд перспективных.

Как следствие, в четырёх товарищеских матчах обновлённый «Спартак» одержал победы. Помимо «Витязя», он обыграл московское «Динамо» (3:1), «Амур» (5:2) и «Северсталь» (6:4). С результативностью порядок. Особенно здорово вписался в команду нападающий Иван Морозов, который был взят в аренду. В матчах с «Амуром» и «Северсталью» он отметился тремя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами.

Однако в обороне у «Спартака» всплыли проблемы. Другой новобранец — Андрей Кареев — пока что производит не лучшее впечатление. Скорее всего, Жамнов оставит его в матче с «Витязем» в запасе и выпустит одного из сменщиков — Патрика Рыбара или Андрея Сковронского.

В любом случае большого количества заброшенных шайб не ждём. Ставить на победу одной из команд — не лучшая затея, ведь Завьялов и Жамнов наверняка прибегнут к экспериментам и выделят игровое время молодёжи. В то же время для Максима Дорожко товарищеский статус встречи ни о чём не говорит. Он привык всегда играть в полную силу.

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Потому предлагаем взять ТМ 4.5 шайбы за коэффициент 2.50 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. Три из четырёх последних очных встреч закончились именно так. В пяти недавних товарищеских матчах «богатыри» забросили всего лишь шесть шайб в основное время. Пока что с результативностью дела у них обстоят очень плохо.

«Витязь» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч 24 августа 2023 года

Последняя очная встреча получилась нерезультативной. Есть все предпосылки к тому, что и эта ознаменуется небольшим количеством заброшенных шайб. Велика вероятность, что моментов будет много. Однако также есть основания полагать, что главные тренеры обеих команд выпустят надёжных голкиперов. Ждём, что они порадуют классными сейвами и станут главными героями матча. Ставки на тотал меньше 4.5 шайбы принимают в «Фонбет» за 2.50, а за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

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