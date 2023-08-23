«Осасуна» — «Брюгге». Роман Яремчук продлит эйфорию

Недавно украинец оформил хет-трик. С таким настроем можно пройти даже испанский клуб.

24 августа состоится матч плей-офф квалификации Лиги конференций «Осасуна» — «Брюгге». Начало — в 21:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают преимущество «красным»: коэффициент на победу испанской команды составляет 2.20, а на чёрно-синих можно поставить за 3.40. Ставки на ничью принимают за 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Осасуна» — «Брюгге» 24 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Осасуна» — «Брюгге» не получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 1.85. Ставку на победу «красных» с точным счётом 1:0 можно сделать в «Фонбет» за 8.00, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на Лиги конференций «Осасуна» — «Брюгге» (24.08.2023)

Бельгийский клуб одержал пять побед подряд в последних матчах и будет стремиться продолжить свою серию.

В минувшее воскресенье «Осасуна» потерпела первое поражение в сезоне, уступив на своём поле «Атлетику» со счётом 0:2. До этого команда Аррасате выиграла в 1-м туре Ла Лиги сезона-2023/2024 у «Сельты» со счётом 2:0.

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«Осасуна» вышла в плей-офф квалификации Лиги конференций, заняв в прошлом сезоне седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги.

«Брюгге» в последней встрече чемпионата Бельгии продолжил свою великолепную серию побед, обыграв с крупным счётом «Моленбек» (7:1) на домашнем стадионе.

Теперь подопечные Ронни Дейлы переключат своё внимание на квалификацию Лиги конференций, где во втором раунде они обыграли «Акурейри» с общим счётом 10:2.

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«Брюгге» выиграл пять последних матчей во всех соревнованиях. Более того, в четырёх из них чёрно-синие забивали не менее пяти мячей – невероятная результативность. В одной из игр Роман Яремчук оформил хет-трик.

«Осасуна» будет стремиться вернуться к победам, но перед ней стоит задача играть с таким сильным соперником, как «Брюгге», который победил в пяти последних матчах. Кроме того, за команду стал выходить и забивать Яремчук, которого многие списывали со счетов.

Мы считаем, что в этом матче чёрно-синие одержат победу и будут готовы удержать преимущество в ответной встрече. Ставки на победу «Брюгге» в «Фонбет» принимаются за 3.40. А всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Брюгге» за 3.40.

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