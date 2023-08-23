«Динамо» З — «Спарта» П. Ян Кухта нацелился на Лигу Европы

Экс-футболист «Локомотива» — важный игрок пражского клуба. На выезде подойдёт и ничья.

24 августа состоится матч плей-офф квалификации Лиги Европы «Динамо» — «Спарта». Начало — в 21:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают преимущество «синим»: коэффициент на победу хорватской команды составляет 2.20, а на «красных» можно поставить за 3.35. Ставки на ничью принимают за 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» — «Спарта» 24 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Динамо» — «Спарта» не получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 1.72. Ставку на победу «синих» с точным счётом 1:0 можно сделать в «Фонбет» за 7.50, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Лиги Европы «Динамо» — «Спарта» (24.08.2023)

Загребское «Динамо» и пражская «Спарта» проведут первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы на стадионе «Максимир» 24 августа.

«Синие» попали в квалификацию ЛЕ после поражения от афинского АЕКа в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

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На прошлой неделе «Спарта» также выбыла из квалификации ЛЧ, потерпев поражение в серии пенальти от «Копенгагена».

Загребское «Динамо» не слишком удачно начало сезон-2023/2024, одержав в трёх матчах чемпионата Хорватии одну победу и сыграв вничью.

Проиграв в 1-м туре «Хайдуку» со счётом 1:2, «синие» разгромили «Истру» (3:0), а затем сыграли в безголевую ничью с «Горицей» (0:0).

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В первом отборочном раунде Лиги чемпионов «Динамо» легко прошло «Астану», одержав над казахстанской командой победу с общим счётом 6:0.

Однако в третьем раунде онл не смогло справиться с АЕКом, уступив греческому клубу с общим счётом 3:4. Пражская «Спарта» впечатляюще начала чемпионат, набрав 13 очков из 15 возможных и оставшись непобеждённой.

После четырёх побед подряд «красные» в последний раз сыграли вничью с «Теплице» (1:1). Тем не менее они остаются на втором месте в турнирной таблице, имея лучшие показатели по атаке в чемпионате страны.

Пражцы попали сразу в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, но не смогли пройти дальше, сыграв вничью со счётом 3:3 с «Копенгагеном» и проиграв в серии пенальти.

Стоит отметить, что «Спарта» уступила лишь 2 из 12 последних встреч в основное время. В прошлом месяце эти команды провели очный товарищеский матч, сыграв вничью – 1:1.

Нападающий «Динамо» Лука Иванушец забил уже четыре гола и провёл шесть игр, а Махир Эмрели и Бруно Петкович отметились одним голом и двумя результативными передачами. Что касается «Спарты», то Лукаш Гараслин и Ян Кухта забили по три гола в шести матчах этого сезона.

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Учитывая высокий уровень ожиданий в этом матче, загребское «Динамо» и пражская «Спарта», скорее всего, проведут напряжённую и осторожную встречу. Поэтому мы считаем, что клубы сыграют вничью, но обе забьют. Ставки на этот исход в «Фонбет» принимают за коэффициент 4.50. А всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: ничья и обе забьют за 4.50.

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