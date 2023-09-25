ЦСКА – «Северсталь». Может, армейцев перестанет лихорадить?

Фёдорову и его подопечным пора взять себя в руки. Не такого хоккея ждали болельщики от обладателя Кубка Гагарина.

26 сентября состоится матч КХЛ ЦСКА – «Северсталь». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Шансы череповчан оценили в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА – «Северсталь» 26 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч ЦСКА – «Северсталь» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.30. На победу москвичей с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.35. Ставки на победу в матче череповчан идут за 3.20.

Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Северсталь» (26.09.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 сентября 2023, вторник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Не прекращаем следить за регулярным сезоном КХЛ, а он продолжает радовать нас интересными событиями. 26 сентября 2023 года на «ЦСКА-Арене» пройдёт матч между ЦСКА и «Северсталью». Начало игры запланировано на 19:30 мск. У команд одинаковое количество очков, но одна из них должна вырваться вперёд.

Армейцы провели 10 матчей, в которых набрали 10 очков. Вот только за это время москвичи выиграли всего четыре встречи – этого мало для действующего обладателя Кубка Гагарина. Даже на домашней арене подопечные Фёдорова не выглядят опасными. Они провели шесть игр дома, уступив четыре раза.

Ещё хуже то, что в текущем сезоне у ЦСКА не было даже двух побед подряд. Как только клуб выигрывал, уже в следующей встрече он терпел поражение. Не так давно обыграв в дерби «Спартак» (3:2 ОТ), армейцы потерпели поражения от «Локомотива» (1:2) и «Лады» (1:3). В последнем матче красно-синие обыграли железнодорожников – 2:1, взяв реванш.

Недавно бывшего главного тренера сборной России Владимира Плющева спросили, какая команда удивляет его на старте сезона. Он назвал ЦСКА и сказал, что не может понять, как клуб с таким опытом, составом и мастерством может так лихорадить. Думается, этим вопросом задаётся не только он.

Если чем-то и отличается от армейцев «Северсталь», то лишь тем, что провела на две встречи меньше. Однако результаты и показатели выглядят схожими. «Сталеваров» тоже сильно лихорадит, и они также не выигрывали две встречи подряд с момента старта регулярного сезона. Недавно «рыси» проиграли два матча кряду – «Сочи» (3:5) и СКА (1:4).

Зато последняя игра смогла перекрыть всю горечь от прошлых неудач. «Северсталь» с большим трудом, но обыграла «Металлург» (5:4 ОТ). Всё дело в том, что бывший тренер «сталеваров» Андрей Разин в межсезонье возглавил магнитогорцев. Свой поступок он объяснил тем, что хочет двигаться вперёд. Причём череповчане уступали 0:3, но смогли отыграться и даже вышли вперёд, но соперник сравнял счёт.

Всё решилось в серии буллитов, в которой хоккеисты «Северстали» были точны, реализовав три броска подряд, а «Металлург» не забросил ни одной шайбы. Главный тренер «сталеваров» рассказал, что сначала клуб оказался в нокдауне, но вернулся в игру и взял над ней контроль.

Интересно, что одна из команд в этой встрече может впервые в этом сезоне одержать вторую победу подряд. Стоит обратить внимание, что в пяти последних очных встречах «сталевары» забивали ЦСКА минимум по три гола. Рассчитывать на такую результативность сейчас не стоит, но наиграть минимум на две шайбы они могут. Однако армейцы явно забьют ещё больше и должны выигрывать. Отсюда следует ставка на победу ЦСКА и тотал больше 4.5 шайбы за 2.20.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА – «Северсталь» 26 сентября 2023 года

Цель заманчивая – одержать впервые в этом регулярном сезоне две победы подряд. Пока этого не удавалось сделать ни ЦСКА, ни «Северстали». «Сталевары» провели очень сложный и энергозатратный матч с «Металлургом», а армейцы будут выступать на домашней арене. У них есть шанс выиграть, но придётся приложить усилия в атаке, ведь соперник очень агрессивен впереди. Поэтому предлагаем ставку на победу ЦСКА и тотал больше 4.5 шайбы за 2.20.

Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 4.5 шайбы за 2.20.