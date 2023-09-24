«Габала» — «Карабах». Андрей Лунёв реанимирует карьеру

Россиянин хорошо дебютировал в еврокубках в составе новой команды. Дальше нужно продолжать в том же духе.

25 сентября состоится матч 7-го тура чемпионата Азербайджана «Габала» — «Карабах». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «скакунов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех «радаров» оценён экспертами в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 4.35.

Коэффициенты букмекеров на матч азербайджанской Премьер-лиги «Габала» — «Карабах» 25 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Габала» — «Карабах» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.93. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата Азербайджана «Габала» — «Карабах» (25.09.2023)

Позади матчи 1-го тура группового этапа еврокубковых турниров. Возвращаемся на внутренние арены. 25 сентября состоится матч, который закроет программу 7-го тура азербайджанской Премьер-лиги. В городе Габала померяются силами местная «Габала» и «Карабах». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Азербайджана «Габала» заняла четвёртое место в турнирной таблице. Таким образом, она раздобыла путёвку в отборочный турнир Лиги конференций, а также сделала неплохую заявку на следующий сезон.

Вот только что-то пошло не по плану. Летом чёрно-красных покинуло множество ведущих игроков, в частности лучший бомбардир команды — Исник Алими. Уход лидеров сделал клуб очень уязвимым. Новый сезон он начал просто отвратительно.

Не оказав никакого сопротивления, «Габала» вылетела из Лиги конференций, уступив во втором квалификационном раунде «Омонии» (3:7, по сумме двух матчей). Счёт не отражает реальной картины встреч. Киприоты смотрелись намного предпочтительнее. Они с приличным перевесом выиграли по владению мячом и нанесли больше ударов в створ.

В шести матчах в чемпионате Азербайджана «радары» победили только лидирующую «Зирю» (1:0). Также они сыграли вничью с «Тураном» (2:2). Уступила «Габала» сначала «Сабаху» (0:5), «Араз-Нахчывану» (0:2), «Сумгаиту» (1:2), а затем «Нефтчи» (0:2). Таким образом, она расположилась на последнем месте в турнирной таблице.

«Карабах», в свою очередь, по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Азербайджана стал чемпионом. Кроме того, он здорово выступил в еврокубковых турнирах — добрался до раунда плей-офф Лиги чемпионов и неплохо пошумел в групповом этапе Лиги Европы.

Лето «скакуны» провели продуктивно. Они сохранили главного тренера и бóльшую часть основообразующего состава, а также точечно усилились. «Карабах» подписал нападающего «Шавиша» Жуниньо, бывшего голкипера «Зенита» Андрея Лунёва и ещё несколько качественных футболистов.

В квалификации Лиги чемпионов подопечным Гурбана Гурбанова преуспеть не удалось. Зато они с лёгкостью вышли в групповой этап Лиги Европы, обыграв на предыдущих стадиях ХИК (4:2, по сумме двух игр) и «Олимпию» (2:0 и 1:1). Затем «скакуны» победили «Мольде» (1:0).

Матч с действующим чемпионом Норвегии стал первым для Лунёва в еврокубках в составе «Карабаха». Дебют получился что надо. Хотя работы у россиянина было немного. «Мольде» нанёс всего лишь два удара в створ, с которыми вратарю не составило труда справиться. «Скакуны» же нанесли целых восемь ударов в створ. Чудом не забили больше.

Поставить на то, что подопечные Гурбана Гурбанова победят и не пропустят в предстоящем матче, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.13. Все шесть последних очных встреч «Карабах» выиграл. Причём в четырёх из этих случаев ему удалось сохранить ворота на замке.

Теперь, когда на воротах играет Лунёв, «скакуны» тем более должны победить «Габалу» всухую. Перебравшись в чемпионат Азербайджана, россиянин пошёл на значительное понижение уровня. Однако также для Андрея это хорошая возможность реабилитировать карьеру и доказать свою состоятельность.

В последних двух сезонах Лунёв принял участие только в трёх играх во всех официальных турнирах. В «Байере» он закрепился в качестве второго номера. Участвующие в еврокубковых турнирах «скакуны» видятся хорошим вариантом для получения постоянной игровой практики и возможности прогрессировать.

Прогноз и ставка на матч 7-го тура чемпионата Азербайджана «Габала» — «Карабах» 25 сентября 2023 года

В последних двух турах «Габала» избежала поражений. Но во-первых, не обошлось без удачи. Во-вторых, нет никаких гарантий, что дальше не последует новая чёрная полоса. Уход лидеров очень сильно ударил по чёрно-красным. Несмотря на то что матч состоится на их домашнем стадионе, наиболее правдоподобным вариантом для ставки видится победа «Карабаха» всухую. История шести последних очных встреч только за такой исход. «Скакуны» очень качественно усилились летом. Им и так было трудно забить, а теперь будет ещё сложнее.

Ставка: «Карабах» победит и не пропустит за 2.13.