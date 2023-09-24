«Локомотив» — «Металлург». Андрей Разин перетянет удачу на свою сторону

Проиграв «Северстали», тренер «лис» сетовал на отсутствие фарта и отскоки, а также грубил судьям. После этой игры поражение будет забыто.

25 сентября состоится матч КХЛ «Локомотив» – «Металлург». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ярославцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Шансы магнитогорцев оценили в 3.41. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Металлург» 25 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Локомотив» – «Металлург» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.95. На победу ярославцев с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.65. Ставки на победу в матче магнитогорцев идут за 2.20.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Металлург» (25.09.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Не перестаём следить за матчами регулярного сезона КХЛ, в которых с каждым днём становится всё горячее и интереснее. 25 сентября 2023 года на «Арене-2000-Локомотив» пройдёт матч между «Локомотивом» и «Металлургом» из Магнитогорска. Начало встречи запланировано на 19:30 мск. Обе команды проиграли последние матчи и будут стремиться одержать победу.

Железнодорожники занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков. Примечательно, что ярославцы не проигрывают в этом сезоне даже две встречи подряд. По крайней мере, пока такого не было, но магнитогорцы могут изменить традиции «Локомотива».

Подопечные Никитина начали регулярку с поражения «Торпедо» (2:4), но затем победили в двух матчах, пока не уступили «Сочи» со счётом 0:5. Это было очень неожиданно и предвещало кризис, но не тут-то было. Железнодорожники быстро сделали разбор ошибок и исправились. Команда выиграла следующие четыре встречи кряду с общим счётом 12:3.

Причём соперники не были простыми. Ярославцам удалось обыграть дважды «Куньлунь», который показал невероятный старт сезона, а также ЦСКА, действующего обладателя Кубка Гагарина. Однако в последнем матче с армейцами уже не удалось набрать двух очков, и «Локомотив» уступил – 1:2.

После игры Никитин сказал, что для того, чтобы обыграть ЦСКА, нужно делать «экстраусилие», но в этот раз железнодорожникам это не удалось. Причиной поражения тренер назвал недостаточное количество созданных моментов у ворот соперника. По ходу игры он неоднократно пробовал пересобрать звенья в попытках встряхнуть команду.

«Металлург» возглавляет турнирную таблицу Востока, набрав 16 очков и опережая «Ладу» на три очка. Стоит выделить игру «лис» на выезде – в этом они являются лучшими в своей конференции. «Магнитка» в гостях выиграла четыре из шести встреч, а проигрывала только в овертайме. Одно из таких поражений произошло в начале регулярки – клуб уступил «Автомобилисту» (2:3 ОТ).

Второй раз в гостях «Металлург» проиграл последнюю встречу, которая считалась принципиальной. Разин встретился со своей бывшей командой – «Северсталью». Игра получилась что надо и не оставила никого равнодушным.

«Лисы» вели со счётом 3:0 после первого периода, но во втором пропустили две шайбы, а в третьем – ещё две, и команде пришлось отыгрываться. Почти за три минуты до конца встречи Карпов сравнял счёт – 4:4. В овертайме определить победителя не удалось, зато по буллитам «Северсталь» была точнее и победила – 3:0.

Андрей Разин после поражений похвалил молодых хоккеистов Козырева и сказал, что не хватило фарта, а отскоки все были не в пользу «Металлурга». Также тренера «Магнитки» спросили, как изменилась команда после его ухода. Он отметил, что это совсем другая «Северсталь», с новыми тактическими задумками и посвежевшим составом.

Матчи между «Локомотивом» и «лисами» получаются тяжёлыми, поэтому ни одна из пяти последних встреч не заканчивалась более чем пятью заброшенными шайбами. После проигрыша «Северстали» подопечные Разина будут мотивированы вернуться к победам, и они в текущем сезоне тоже не проигрывали два матча подряд. Мы считаем, что «лисы», имея такую отличную статистику гостевых игр, смогут набрать два очка. Ставки на победу гостей в матче принимают за 2.20.

Прогноз и ставки на матч «Локомотив» — «Металлург» 25 сентября 2023 года

«Локомотив» берёт соперников своей надёжной обороной и умными тактическими схемами. «Металлург», напротив, больше привык отрабатывать в атаке и строит игру на своих лидерах в нападении. Да и Разин привык доверять открытому хоккею и стремится превратить «лис» в одну из самых результативных команд. Предполагаем, что игра может завершиться вничью, но в овертайме или буллитах победят гости.

Ставка: победа «Металлурга» в матче за 2.20.