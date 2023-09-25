«Ювентус» — «Лечче». Фиаско приведёт Аллегри в чувство

26 сентября состоится матч 6-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Лечче». Начало игры — в 21:45 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу туринцев можно с коэффициентом 1.63. Успех салентийцев оценён в 6.40. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Ювентус» — «Лечче» 26 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Ювентус» — «Лечче» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата Италии «Лечче» — «Дженоа» (26.09.2023)

26 сентября состоится встреча, которая откроет программу 6-го тура Серии А. На стадионе «Альянц» в Турине «Ювентус» примет «Лечче». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Матч обещает получиться очень интересным.

«Зебры» с достоинством выдержали свалившееся на них в прошлом сезоне испытание. Снятие очков и отстранение от участия в еврокубковых турнирах из-за скандала с финансовыми махинациями не повлияли на команду. Она сохранила практически весь основообразующий костяк и даже немного усилилась.

Новый сезон «старая синьора» начала поистине классно. Она разгромила «Удинезе» (3:0), сыграла вничью с «Болоньей» (1:1), а также победила «Эмполи» (2:0) и «Лацио» (3:1). Однако после небольшого перерыва на матчи еврокубков туринцы бесхарактерно проиграли «Сассуоло» (2:4).

Дополнительный отдых, как ни странно, пошёл «бьянконери» во вред. Как и опасался Массимилиано Аллегри, победа в игре с «Лацио» слишком расслабила его подопечных. Тренер в послематчевом интервью отметил, что это была встреча, в которой «Юве» не хватило менталитета. Клуб утратил самообладание и поплатился за это.

Похвалить можно разве что Федерико Кьезу. Именно благодаря его стараниям «старая синьора» избежал разгрома. Хотя ещё стоит отметить, что соперник не реализовал много моментов. Главный вопрос — сумеют «бьянконери» исправиться за безвольное поражение или будет ещё один провал?

В этот раз в соперниках заметно окрепший за лето «Лечче». Любопытно, что состав не претерпел глобальных изменений. Очень благоприятно на «волках» отразились точечные усиления. На данный момент они даже опережают «Ювентус» в турнирной таблице — располагаются на третьем месте. Минувший сезон жёлто-красные закончили на 16-й строчке.

В пяти матчах в текущем розыгрыше чемпионата Италии «Лечче» сыграл вничью с «Фиорентиной» (2:2) и «Монцей» (1:1). Победил «Лацио» (2:1), «Салернитану» (2:0) и «Дженоа» (1:0). В последнем матче, правда, не обошлось без удачи. На 36-й минуте получил красную карточку защитник «грифонов» Аарон Кариколь. Если бы не раннее удаление, игра наверняка пошла бы по иному сценарию.

Главная проблема жёлто-красных заключается в сильно ограниченных ресурсах. На старте минувшего розыгрыша Серии А «Удинезе» также выдал отменную серию и некоторое время шёл в лидерах. Но затем нехватка глубины и качества состава вернули клуб в середину турнирной таблицы. Сейчас он и вовсе плетётся в аутсайдерах.

Скорее всего, «Лечче» постигнет та же самая участь. Его наставнику — Роберто Д'Аверсе, безусловно, стоит отдать должное. Он сумел вывести «волков» на совсем иной уровень и сделать их очень неудобным соперником. Однако последние два матча в Серии А с «Монцей» и «Дженоа» намекают, что сил у жёлто-красных становится всё меньше.

Поставить на победу «Ювентуса» и тотал меньше 4.5 мяча можно в «Фонбет» с коэффициентом 1.86. А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. Четыре из шести последних очных встреч закончились именно так. Две другие ознаменовались ничейными результатами — в обоих случаях 1:1.

После поражения от «Сассуоло» поклонников «старой синьоры», в особенности тех, кто придëт поддержать команду в грядущем матче, вряд ли устроит ничья. Полагаем, Аллегри проведёт тщательную работу над ошибками и исправится.

Относительно прошлого сезона в футболе «бьянконери» заметный прогресс. Они стали активнее идти вперёд и высоко прессинговать. Однако много забить в предстоящем матче «старой синьоре» вряд ли удастся. В пяти встречах в новом сезоне «Лечче» пропустил всего лишь четыре мяча. Сам забил тоже немного — восемь.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Лечче» 26 сентября 2023 года

«Ювентусу» нужна победа. Понятно, что лучше бы поражения в игре с «Сассуоло» не было, но ментально оно должно благоприятно повлиять на «старую синьору». Главное — сделать правильные выводы. Думается, в этот раз туринцы не подведут своих фанатов. На старте сезона «Лечче» смотрится очень здорово, но постепенно энергоресурсы заканчиваются. У «волков» меньше резервов и хуже результаты на дистанции, чем у «бьянконери». История очных встреч свидетельствует в пользу нерезультативной победы хозяев. Статистика и стили игры команд тоже. Ставки на победу «Ювентуса» и тотал меньше 4.5 мяча принимают в «Фонбет» за 1.86, а за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Ювентуса» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.86.