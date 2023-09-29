Экспресс на футбол с коэффициентом 15.0: расстройство для Карпина и Гончаренко

29 сентября пройдут очередные матчи в РПЛ, а также в европейских чемпионатах. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 15.0 из встреч, которые будут сыграны сегодня.
Прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Урал»
В предстоящем матче 10-го тура «Ростов» примет на своем поле «Урал». Последние игры дончан показали, что команда в неплохой форме, играет агрессивно и напористо, что отражено в результатах — поражений не было с начала месяца. Но не было и побед: команда Валерия Карпина упускает уже, казалось бы, выигранные матчи.
«Урал» резво стартовал, но затем забуксовал: команда не забивает уже на протяжении четырёх встреч.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Прошлые встречи этих команд были напряженными. Сейчас «Ростов» смотрится слегка предпочтительнее, но и «Урал» вполне может не проиграть.
Учитывая текущую форму обеих команд, ожидаем, что матч будет напряжённым и зрелищным. Ростовчане и уральцы покажут хорошую игру, однако ни одна из сторон не сможет получить преимущество. Ничья, которая не устроит никого. Коэффициент 3.30.
Прогноз на матч Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д
Прежде всего стоит отметить хорошую форму обеих команд. «Хоффенхайм» показывает стабильные результаты, выиграв четыре из последних пяти матчей в чемпионате Германии. В свою очередь, дортмундская «Боруссия» также находится в хорошей форме, победив в трёх из пяти туров при двух ничьих.
Однако, анализируя историю личных встреч, можно заметить преимущество «Боруссии». В четырёх из последних пяти матчей победу одерживали именно дортмундцы.
Букмекеры предполагают более вероятной победу «Боруссии». Однако футбол — это игра, где важную роль играет не только статистика, но и текущая форма команд, мотивация игроков, тактика тренеров и многие другие факторы.
«Хоффенхайм» демонстрирует агрессивную и результативную игру в нападении, что может стать серьезным вызовом для «Боруссии». Проблемы у гостей будут, но всё же думаем, что команда Терзича героически их решит. Победа гостей за 2.18.
Прогноз на матч Примейры «Бенфика» — «Порту»
«Бенфика» в последних пяти матчах одержала четыре победы, проиграв только «Зальцбургу» в Лиге чемпионов. «Порту», в свою очередь, также находится в отличной форме, выиграв четыре встречи и один раз сыграв вничью.
В последних пяти личных встречах «Бенфика» выиграла дважды, в то время как «Порту» одержал три победы.
Букмекеры ожидают упорную борьбу и дают равные шансы командам. Это будет тяжёлый матч, но мы всё же поставим на «Бенфику». В равном матче всё решит фактор своего поля. Коэффициент 2.08.
Экспресс на матчи 29 сентября
Ставка 1: ничья в матче «Ростов» — «Урал» за 3.30.
Ставка 2: победа «Боруссии» Д в матче с «Хоффенхаймом» за 2.18.
Ставка 3: победа «Бенфики» в матче с «Порту» за 2.08.
Общий коэффициент: 3.30 Х 2.18 Х 2.08 = 15.0.