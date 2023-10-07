Экспресс на РПЛ с коэффициентом 13.82: Семак и Деограсия опять на высоте

Плавно возвращаемся к РПЛ, в которой наступило время уже для 11-го тура. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 13.82 на матчи, которые пройдут сегодня.

Прогноз на матч «Сочи» — «Зенит»

В предстоящем матче встретятся два серьёзных противника: «Сочи» и «Зенит». На основе представленной статистики можно сделать предположение о возможном исходе игры. Южане в последних встречах показывают не очень устойчивую игру, проиграв пять раз подряд с учётом Кубка России. В то же время «Зенит» демонстрирует более сильную игру, уступив в двух из трёх последних встреч.

При этом стоит отметить, что в последних очных матчах чаще всего побеждал «Зенит». Исходя из этого, можно предположить, что победа в этом матче достанется сине-бело-голубым, у которых гораздо лучше комплектация состава и результаты. С учетом всего вышесказанного мы предполагаем, что игра закончится победой подопечных Семака с форой (-1.5), коэффициент на это 2.50. Сейчас сочинцы не внушают уверенности.

Прогноз на матч «Балтика» — «Оренбург»

Предстоящий матч между «Балтикой» и «Оренбургом» обещает быть напряжённым и непредсказуемым. Обе команды показали себя достойными соперниками в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Рассмотрим более подробно их статистику.

«Балтика» за последние пять игр во всех турнирах одержала одну победу, одну игру свела вничью и три раза уступила соперникам. Статистика «Оренбурга» более впечатляющая: три победы, одна ничья в Кубке России и одно поражение. Однако стоит учесть, что калининградцы играли с сильными командами, такими как «Зенит» и ЦСКА. В то же время оренбуржцы сталкивались с менее мощными соперниками.

В ходе пяти очных встреч этих команд «горожане» выигрывали трижды, а ещё два матча закончились вничью. Однако было это в Первой лиге. При новом тренере оренбуржцы хороши, и с этим трудно поспорить. Деограсия творит настоящие чудеса. Учитывая всё вышесказанное, мы предполагаем, что встреча закончится победой «Оренбурга», коэффициент — 3.35.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Ростов»

Команды отличаются высокой результативностью и сильной игрой в обороне, а это вполне может повлиять на исход матча. Рассмотрим предматчевую статистику. «Краснодар» находится на серии из десяти матчей без поражений, включая встречи Кубка России. В РПЛ краснодарцы до сих пор не проиграли. В пяти последних играх во всех турнирах у них три победы и две ничьих в основное время.

«Ростов», в свою очередь, не показал таких уверенных результатов, однако привлекает внимание своей игрой на равных с сильными командами. В последних пяти встречах у него три ничьих, поражение и одна победа по пенальти в Кубке России. Кроме того, стоит отметить, что в последних пяти встречах между этими командами «Краснодар» выиграл четыре раза, а «Ростов» одержал только одну победу.

Учитывая вышеуказанные факторы, можно предположить, что командам предстоит напряжённый и упорный матч. Вероятнее всего, «Краснодар» продемонстрирует свою интересную игру и удачно использует домашний стадион для достижения победы. Предлагаем поставить на то, что эту встречу выиграют «быки», за 1.65.

Экспресс на матчи 7 октября

Ставка 1: победа «Зенита» с форой (-1.5) над «Сочи» за 2.50.

Ставка 2: победа «Оренбурга» над «Балтикой» за 3.35.

Ставка 3: победа «Краснодара» над «Ростовом» за 1.65.

Общий коэффициент: 2.50 Х 3.35 Х 1.65 = 13.82.