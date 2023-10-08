Экспресс на футбол с коэффициентом 8.41: Абаскаль потратит последнюю попытку

Московское дерби может закончиться не в пользу «Спартака». Что тогда? «Канониры» в Лондоне попробуют дать отпор «горожанам».

На 8 сентября запланировано большое количество интересных событий в мире футбола. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.41 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити»

Предстоит интересная встреча двух футбольных команд — «Арсенала» и «Манчестер Сити». И хотя «горожане» является более титулованной командой, «канониры» показывают достойные результаты и способны дать отпор любому сопернику. Анализируя последние игры лондонцев, можно отметить, что команда показывает хорошую атакующую игру, забивая в среднем более двух голов за матч. Однако оборона оставляет желать лучшего — в последней встрече «канониры» пропустили два мяча от «Ланса».

«Манчестер Сити», с другой стороны, показывает более устойчивые результаты как в атаке, так и в обороне. «Горожане» забивают в среднем по два гола за матч, пропуская при этом меньше гола за игру. Учитывая текущую форму клубов и их очные встречи, можно предположить, что матч будет непростым. «Ман Сити» вполне способен выиграть, однако не стоит сбрасывать со счетов «Арсенал». Если лондонская команда сможет усилить свою оборону и сохранить атакующий потенциал, она вполне может рассчитывать на положительный результат. На наш взгляд, лучшей ставкой будет тотал больше 2.5 мяча за 1.83.

Прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА

«Спартак» проиграл в последних двух встречах с общим счетом 0:7, что может сказаться на его моральном состоянии. С другой стороны, ЦСКА показывает более стабильную игру, но не всегда удаётся победить: в четырёх из пяти последних игр клуб в основное время сыграл вничью. Это говорит о том, что он умеет держать удар и не даёт соперникам легко забивать.

Последние встречи команд друг с другом показывают, что «Спартак» выигрывал у ЦСКА чаще на своём поле. Однако, в целом, обе команды имеют все шансы на победу, и в этом матче будет решать не только мастерство, но и характер. Учитывая всё вышеперечисленное, есть основания полагать, что матч закончится в пользу ЦСКА с минимальным преимуществом. Пока что красно-белые никак не могут прийти в себя. На победу армейцев дают 2.75.

Прогноз на матч «Наполи» — «Фиорентина»

Матч между «Наполи» и «Фиорентиной» обещает быть интересным. Однако, учитывая последние встречи команд, велика вероятность, что исход будет в пользу хозяев. В пяти матчах неаполитанцы выиграли три раза при одной ничьей, в то время как «фиолетовые» смогли одержать победу только в двух встречах при трёх ничьих.

Также стоит учесть, что «Наполи» обыгрывал «Фиорентину» в трёх из пяти последних очных матчей в Серии А. Всё это говорит в пользу того, что «Наполи» имеет больше шансов забрать три очка. Но в футболе всегда есть место неожиданностям, и возможно, что «Фиорентина» сможет удивить. Поэтому рассмотрим ставку на тотал больше 2.5 мяча за 1.65. Атаке неаполитанцев пора бы взорваться и показать реальный уровень в игре с равным соперником.

Экспресс на матчи 8 октября

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча в матче «Арсенал» — «Ман Сити» за 1.83.

Ставка 2: победа ЦСКА над «Спартаком» за 2.75.

Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча в матче «Наполи» — «Фиорентина» за 1.65.

Общий коэффициент: 1.83 Х 2.75 Х 1.65 = 8.41.