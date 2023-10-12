Бразилия — Венесуэла. Неймар воодушевлён!

13 октября состоится матч 3-го тура квалификации на ЧМ-2026 Бразилия — Венесуэла. Начало – в 3:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бразильцев можно с коэффициентом 1.09. Шансы венесуэльцев оцениваются в 26.0. На ничью дают коэффициент 9.30.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2026 Бразилия — Венесуэла 13 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Бразилия — Венесуэла получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют бразильцы, сыграет коэффициент 1.01. Гол венесуэльцев доступен с коэффициентом 2.99. Поставить на «обе забьют» предлагают за 3.14.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура квалификации ЧМ-2026 Бразилия — Венесуэла (13.10.2023)

Пришло время вернуться к матчам квалификации на ЧМ-2026. В одном из таких 13 октября 2023 года Бразилия будет принимать Венесуэлу. Стартовый свисток раздастся в 3:30 мск. Всё самое интересное только начинается.

Большие надежды будут связаны с Винисиусом Жуниором. 23-летний футболист уже полностью восстановился от последствий травмы и провёл за «Реал» четыре матча. Он забил по голу в ворота «Наполи» в ЛЧ (3:2) и «Осасуны» в Ла Лиге (4:0). Напомним, за сборную Бразилии в квалификации на ЧМ-2026 он пока не сыграл.

В ближайшее время «Реал» объявит о продлении контракта с Винисиусом. СМИ сообщают, что сумма отступных за футболиста по новому соглашению должна составить € 1 млрд. Напомним, 23-летний Жуниор выступает за «сливочных» с 2018 года. Он также попал в заявку Бразилии на октябрьские матчи квалификации.

Жёлто-зелёные вполне справились на старте квалификации и без лидера «Реала». Отличная форма Неймара помогла подопечным Фернандо Диниза одержать победы над Боливией (5:1) и Перу (1:0). «Пятикратные чемпионы» возглавляют таблицу группы с шестью очками в активе. Форвард «Аль-Хиляля» забил два гола и сделал два ассиста.

Неймар постепенно погружается в реалии футбола Саудовской Аравии и приходит в ужас. Именно так он описал в своей соцсети реакцию на состояние футбольного поля на стадионе иранского клуба «Нассаджи Мазандаран», на котором 4 октября «Аль-Хиляль» сыграл во 2-м туре Лиги чемпионов. Тем не менее Неймар забил гол и принёс своей команде победу со счётом 3:0.

Наставнику сборной Венесуэлы Фернандо Батисте предстоит решить сложную задачу — как сдержать звёздное нападение Бразилии. Скорее всего, 53-летний специалист выберет оборонительную тактическую схему, а в атаке будет рассчитывать на индивидуальное мастерство Хосе Саломона Рондона.

Бывший форвард «Рубина», «Зенита» и ЦСКА находится в отличной форме и является лидером венесуэльцев. 34-летний нападающий в минувшем туре реализовал пенальти в матче с Парагваем и принёс победу своей команде (1:0). С тремя очками «красное вино» находится на пятом месте турнирной таблицы.

С учётом товарищеских встреч венесуэльцы проиграли только один из последних пяти матчей. Они победили Гондурас (1:0), Гватемалу (1:0) и Парагвай (1:0), завершили вничью игру с Узбекистаном (1:1) и уступили Колумбии (0:1). Отметим, что все встречи закончились тоталом меньше 2.5 мяча.

Неймар и Винисиус Жуниор находятся в великолепных кондициях. Они максимально мотивированы в играх за сборную, особенно на домашней арене. Весьма вероятно, что атакующая тактическая схема жёлто-зелёных и высокий уровень исполнительского мастерства позволит легко найти слабое звено в защите Венесуэлы. Рекомендуем обратить внимание на победу Бразилии с форой (-2.5) за коэффициент 1.99.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2024 Бразилия — Венесуэла 13 октября 2023 года

В каждой из двух последних очных встреч бразильцы забили Венесуэле по три мяча. Оборона у жёлто-зелёных отлажена и редко допускает ошибки. Неймар после рождения дочери находится на моральном подъёме, и это может стать главным фактором в пользу победы Бразилии с преимуществом в три мяча. Да и Винисиусу Жуниору есть что доказывать.

Ставка: победа Бразилии с форой (-2.5) за 1.99.