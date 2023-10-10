Россия — Камерун. У Валерия Карпина кризис идей

Две вымученные победы в семи товарищеских матчах — это совсем несерьёзно. Надо что-то менять.

12 октября состоится товарищеский матч Россия — Камерун. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу россиян можно с коэффициентом 2.30. Успех камерунцев оценён в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Россия — Камерун 12 октября 2023 года

Аналитики считают, что матч Россия — Камерун не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00 по линии «Фонбет». А за регистрацию бумекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Россия — Камерун (12.10.2023)

Клубный футбол ушёл на перерыв, уступив место матчам национальных команд. 12 октября состоится товарищеская встреча, в которой померяются силами Россия и Камерун. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

С тех пор как сборная России была отстранена от участия в международных турнирах, интерес к национальной команде и значимость попадания в её состав заметно снизились. Отсутствие глобальных задач отразилось как на настрое футболистов, так и на решениях Валерия Карпина. На сентябрьские сборы он вызвал 49 игроков.

Специалист столкнулся с такими проблемами, как полное отсутствие сыгранности и невозможность отладить рисунок футбола. Результаты говорят сами за себя. В семи товарищеских матчах (если не брать в расчёт встречу, в которой командой руководил Виктор Онопко) Россия победила только Кыргызстан (2:1) и Ирак (2:0).

Вничью подопечные Карпина сыграли с Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) олимпийской сборной Египта (1:1) и Катаром (1:1). Отсутствие поражений не внушает большого оптимизма. Во встречах с иранцами и катарцами зацепиться за ничейные результаты помогли везение и отменная игра Матвея Сафонова.

В матче с Ираном сборная России чудом не пропустила больше. Соперник нанёс целых 18 ударов, семь из которых пришлись в створ. Он создал больше потенциально голевых моментов и в целом смотрелся предпочтительнее. Во встрече с Катаром спас национальную команду от поражения Александр Солдатенков. Он сравнял счёт на 90-й минуте, с передачи Максима Глушенкова.

В предстоящем матче от национальной команды ждут более качественного футбола и победы. Всем уже просто надоело то, что она демонстрирует крайне невнятную игру и не может победить соперников даже такого уровня, как олимпийская сборная Египта. В предстоящем матче Россию ждёт первое за долгое время по-настоящему серьёзное испытание на прочность.

Сборная Камеруна всегда была одной из самых сильных национальных команд Африки. Относительно недавно она выиграла бронзовые медали Кубка Африки, а также добыла путёвку на чемпионат мира в Катаре, победив Алжир (0:1 и 2:1 д. вр.). На самом ЧМ «неукротимым львам» не удалось выйти в плей-офф, но на групповом этапе они показали себя с хорошей стороны.

Камерунцы уступили только Швейцарии (0:1), причём местами смотрелись лучше соперника. Также подопечные Ригобера Сонга сыграли вничью с Сербией (3:3) и победили Бразилию (1:0). Сейчас они преуспевают в квалификации Кубка африканских наций — возглавляют турнирную таблицу. Отрыв от Намибии составляет два очка.

К товарищеским матчам камерунцы зачастую относятся не менее серьёзно, чем к официальным. В состав вызываются небезызвестные лидеры — Карл Токо Экамби, Венсан Абубакар, Андре Замбо Ангисса, Эрик Шупо-Мотинг и нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалё.

Состав у «неукротимых львов» весьма крепкий, а главное — сыгранный. В последних четырёх товарищеских встречах они не потерпели ни одного поражения. Ничьих три — с Угандой (1:1), Кот-д'Ивуаром (1:1) и Мексикой (2:2). Примечательно, что во всех этих матчах подопечные Сонга выступали на выезде. На домашней арене они победили Судан (2:0).

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Конечно, хотелось бы, чтобы национальная команда порадовала, впервые за два года сыграв в Москве. Однако на данном этапе она выглядит слишком сыро и несобранно. Есть в этом и некоторая вина Карпина. Наигрывай он один основной состав, борьбу камерунцам навязать было бы легче.

Единственное, чем сборная может похвастаться на данном этапе — это надёжная оборона. Ни в одном из семи последних товарищеских матчей под руководством Карпина она не пропустила больше одного мяча. В атаке же команда зачастую смотрелась безыдейно. Не получается у Карпина наладить результаты и в «Ростове». Бывший тренер клуба Сергей Балахнин предположил, что у Валерия Георгиевича кризис идей.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Россия — Камерун 12 октября 2023 года

Поддержка родных трибун наверняка воодушевит сборную, но в текущем состоянии её максимумом видится ничья с Камеруном. Понятно, что Карпин хочет дать импульс для развития молодёжи, но с такой игрой даже на домашнем стадионе не проиграть «неукротимым львам» будет затруднительно. У соперника мощный состав, а также хорошие результаты выступлений в различных турнирах.

Единственное, что может выручить россиян — это надёжная оборона. Однако поклонников вряд ли устроят ещё одна нерезультативная ничья и невнятный футбол. В ближайшем будущем нужно что-то менять. Ставки на то, что Камерун не проиграет, и тотал меньше 3.5 мяча принимают в «Фонбет» за 2.00, а за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

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