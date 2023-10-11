Колумбия — Уругвай. Барриос и Кассьерра — надежда на ЧМ-2026

12 октября состоится матч 3-го тура квалификации на ЧМ-2026 Колумбия — Уругвай. Начало – в 23:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу колумбийцев можно с коэффициентом 2.19. Шансы уругвайцев оцениваются в 3.94. На ничью дают коэффициент 3.44.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2026 Колумбия — Уругвай 12 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Колумбия — Уругвай не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют колумбийцы, сыграет коэффициент 1.25. Гол уругвайцев доступен с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.94.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура квалификации ЧМ-2026 Колумбия — Уругвай (12.10.2023)

Южная Америка не отстаёт от Европы по накалу борьбы в матчах сборных. Команды продолжают квалификацию на ЧМ-2026, отметившись несколькими сенсационными результатами. Одна из интересных игр 3-го тура — встреча Колумбии и Уругвая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:30 мск.

Главный тренер «кофейщиков» вызвал на октябрьский сбор трёх футболистов РПЛ: Хорхе Карраскаля («Динамо»), Вильмара Барриоса и Матео Кассьерру (оба — «Зенит»). Отметим, что форвард «Краснодара» Джон Кордоба не получил вызов в сборную, хотя и находится в отличной форме. По словам агента, в Колумбии следят за выступлением игрока.

Под руководством 57-летнего аргентинского специалиста Нестора Лоренсо колумбийцы прогрессируют. С учётом товарищеских матчей они одержали 10 побед и три встречи завершили вничью.

Отбор на ЧМ-2026 Колумбия начала уверенно. В 1-м туре она обыграла Венесуэлу со счётом 1:0, а матч с Чили (0:0) завершила вничью. Отлично действует оборона, но пока не развернулось на полную мощь нападение — всего один забитый мяч. Поможет ли «кофейщикам» Кассьерра?

Главный тренер Уругвая Марсело Бьельса, судя по всему, нашёл оптимальную тактическую схему для команды. Из пяти последних матчей, с учётом товарищеских, уругвайцы выиграли четыре. Они победили Южную Корею (2:1), Никарагуа (4:1), Кубу (2:0) и Чили (3:1), а Эквадору уступили (1:2).

Главная угроза воротам колумбийцев будет исходить от Дарвина Нуньеса. Форвард «Ливерпуля» в сезоне АПЛ забил три мяча и сделал два ассиста, а в квалификации на ЧМ-2026 24-летний нападающий провёл два матча и записал в актив результативную передачу.

С учётом товарищеских встреч колумбийцы на домашней арене выиграли шесть последних матчей, в которых пропустили лишь три мяча. «Кофейщики» умело комбинируют и редко допускают ошибки в обороне. Рекомендуем обратить внимание на победу Колумбии за коэффициент 2.19.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2026 Колумбия — Уругвай 12 октября 2023 года

Марсело Бьельса взял курс на омоложение состава, поэтому уругвайцам часто не хватает опыта, что приводит к грубым ошибкам в защите. В позиционном нападении у них есть хорошие исполнители, но вряд ли они создадут трудности «кофейщикам». Да и впечатляющая беспроигрышная серия придаёт уверенности футболистам Колумбии. Они агрессивны в прессинге и, скорее всего, исправят ситуацию с реализацией.

Ставка: победа Колумбии за 2.19.