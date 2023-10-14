А сербы нацелены взять реванш у венгров за домашнее поражение.

Экспресс на футбол с коэффициентом 8.3: Магомед Адиев не сдаётся

14 октября пройдут очередные встречи отборочного турнира Евро-2024. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.3 из матчей, которые будут сыграны сегодня. Прогнозы составляла нейросеть ChatGPT.

Прогноз на матч Украина — Северная Македония

Последние пять матчей Украины демонстрируют нам стабильность и силу игроков, несмотря на проигрыш в матче с Италией (1:2). Отметим, что встречи с Северной Македонией в большинстве случаев закончились в пользу украинцев.

С другой стороны, Северная Македония показывает нестабильные результаты, что видно по её последним пяти играм. Команда потерпела два поражения, в том числе и от Украины (2:3). Хотя показала хорошую игру в матче с Мальтой, выиграв со счётом 2:0.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогнозируя исход предстоящего матча, стоит учесть коэффициенты, предложенные букмекерами. В целом они свидетельствуют о преимуществе Украины.

Подводя итог, отметим, что сборная Украины обладает более стабильной формой и хорошими показателями в предыдущих встречах с Северной Македонией. Принимая во внимание все вышеперечисленные факторы, можно предположить, что исход матча склоняется в пользу украинцев. Коэффициент 1.63.

Прогноз на матч Дания — Казахстан

Последние матчи обеих сборных показывают их уверенную игру и стремление к победе. Особенно стоит отметить Данию, которая на протяжении последних игр показала отличную оборонительную тактику, пропустив всего один гол в четырёх матчах.

Впрочем, Казахстан также продемонстрировал отличную игру. И с обороной тут порядок — кроме двух мячей в победной игре с Данией, казахстанцы пропустили лишь один от Финляндии.

По статистике личных встреч Дания лидирует, одержав победу в двух из трёх игр. Хотя в самой свежей сильнее оказались казахстанцы.

При этом на основе представленной информации и коэффициентов букмекеров можно сделать вывод о вероятной победе датчан. И это логично, ведь теперь предстоит играть в Дании. Так что Казахстану трудно будет рассчитывать на новый подвиг.

Впрочем, разгром не ждём, потому что принципиальность матча зашкаливает. Подойдёт ставка на гол гостей за 2.55.

Прогноз на матч Италия — Мальта

В предстоящем матче встречаются команды с разными уровнями мастерства. С одной стороны, Италия — одна из сильнейших футбольных команд Европы. С другой — Мальта, которая неизменно занимает нижние строчки в рейтингах.

Предыдущие встречи команд закончились победами Италии, причём Мальта не смогла забить ни одного гола. Это позволяет предположить, что и в предстоящем матче итальянцы будут доминировать. Этого мнения придерживаются и букмекеры, если судить по предлагаемым коэффициентам.

В последних матчах Италии были как победы, так и ничьи. От Мальты же видны преимущественно поражения. Последний раз мальтийцы забивали в матче с Гибралтаром, но это не может служить утешением перед игрой с Италией.

Вероятнее всего, Италия продолжит свою победную серию в матчах с Мальтой. Что касается счёта, то, судя по статистике, андердог не забьёт. Впрочем, не ждём крупной победы и от итальянцев. Рекомендуем ставку на ТМ 3.5 за 2.00.

Экспресс на матчи 14 октября

Ставка 1: победа Украины над Северной Македонией за 1.63.

Ставка 2: Казахстан забьёт Дании за 2.55.

Ставка 3: ТМ 3.5 в матче Италия — Мальта за 2.00.

Общий коэффициент: 1.63 Х 2.55 Х 2.00 = 8.3.