«Барселона» — «Реал»: «детский сад» Хави не справится с Беллингемом

28 октября состоится первое «эль класико» этого сезона — «Барселона» — «Реал». Начало – в 17:15 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Барсы» можно с коэффициентом 2.44. В случае если победит «Реал», сыграет коэффициент 2.80. На ничью можно сделать ставку за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Барселона» — «Реал» 28 октября 2023 года

Букмекеры не сомневаются, что матч «Барселона» — «Реал» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.34. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.50 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Реал» (28.10.2023)

Худшего времени для «эль класико» Хави не мог себе и представить. «Барселону» захлестнула волна травм. Педри, Френки Де Йонг, Жюль Кунде, Рафинья, Жоау Феликс, Серхи Роберто — все они или не сыграют, или под вопросом перед матчем с «Реалом». Вроде бы приступил к тренировкам Роберт Левандовски, но больше 15-20 минут игрового времени поляк вряд ли получит. Только-только восстановился Рональд Араухо. В сложившейся ситуации Хави приходится подтягивать молодежь: если к Ламину Ямалу мы уже привыкли, то Марк Гиу — это новое имя. Однако он уже успел принести «Барсе» победу над «Атлетиком». Правда, требовать от юных футболистов постоянных подвигов явно неправильно.

Не будем забывать и про тяжёлый график. Да, и «Барселона», и «Реал» играют в Лиге чемпионов, но каталонцы свой матч с «Шахтёром» провели на сутки позже. Меньше времени на восстановление — это тоже может сыграть свою роль в «эль класико».

На фоне проблем «Барсы» у «Реала» тишина и покой. О травмах Куртуа и Милитао все давно забыли, а в остальном у Карло Анчелотти проблем нет. Набрал форму Винисиус, по-прежнему божит в центре Джуд Беллингем, а Тони Кроос и Лука Модрич дадут тот самый необходимый опыт — на их счету вагон и маленькая тележка «класико».

В таких матчах на первый план выходят опыт и холодная голова. У Карло Анчелотти этого ресурса куда больше. Качество скамейки тоже на стороне мадридцев. Единственный плюс «Барселоны» — домашние трибуны, но и здесь каталонцам не повезло, ведь матч пройдёт не на ремонтирующемся «Камп Ноу». Кажется, в этой игре есть очевидный вариант для ставки. Рекомендуем пари на победу гостей. Поставить на такой исход можно за 2.80 по линии Winline.

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Ставка: победа «Реала» за 2.80.

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