Наши в Европе: Кузяев сможет остановить Головина?

Арсен Захарян может получить ещё один шанс в стартовом составе.

Новая неделя — новый футбольный уикенд в Европе! Рассказываем, чего ждать от россиян, которые выступают в топ-5 европейских первенств, в ближайшие выходные.

Арсен Захарян. «Альмерия» — «Реал Сосьедад». 11 ноября, 18:15

«Реал Сосьедад» завершает тяжелейший отрезок, который команда прошла очень достойно. Да, «Барселоне» баски проиграли, но смотрелись очень здорово, создали куда больше моментов. Следом в Лиге чемпионов команда переиграла «Бенфику», сделав заявку на выход в плей-офф. Теперь на повестке дня гостевой матч с «Альмерией» — аутсайдером Примеры. Кажется, пришло время для серьёзной ротации состава, а это значит, что свой шанс должен получить и Арсен Захарян.

Пока россиянин получает небольшое игровое время, но в клубе подчёркивают, что всё идёт по плану: во-первых, адаптация продолжается, во-вторых, команда сейчас играет очень здорово, а конкуренты Арсена выглядят просто потрясающе. При этом все в «Реале Сосьедад» отзываются о Захаряне исключительно положительно.

Матч с «Альмерией» — хороший шанс выйти в стартовом составе и показать, что россиянин готов получать больше игрового времени. И баски, разумеется, фавориты этой встречи. На победу «Реала Сосьедад» дают коэффициент 1.70, а шансы хозяев оценили коэффициентом 4.70. На ничью можно поставить за 4.00.

На гол Арсена Захаряна можно сделать ставку с коэффициентом 3.80. Неплохая цифра, учитывая, что россиянин точно должен получить свой шанс. Рекомендуем присмотреться к этому варианту.

Далер Кузяев, Александр Головин. «Гавр» — «Монако». 11 ноября, 23:00 мск

Центральный матч выходных для российских поклонников футбола. Далер Кузяев сыграет против Александра Головина. «Гавр» в прошлом туре обыграл на выезде «Тулузу» и взлетел сразу на седьмую строчку в турнирной таблице. Учитывая, что вчера «Тулуза» обыграла в Лиге Европы «Ливерпуль», Далер Кузяев и компания могут собой гордиться.

Но теперь им предстоит хоть и домашний, но куда более сложный матч. Играть предстоит с «Монако», который борется за самые высокие места. В минувшем туре монегаски разобрались с «Брестом», а Александр Головин забил свой очередной гол. Кстати, россиянина номинировали на звание лучшего игрока месяца в Лиге 1. Начало сезона у Саши сложилось просто отлично!

«Монако» — фаворит матча, но легко не будет. Шансы монегасков оценили котировкой 1.73, а на «Гавр» дают 4.50. На ничью можно поставить за 4.00.

Ждём встречи россиян на поле, одной из задач Далера Кузяева будет как раз сковать креатив Александра Головина. Букмекеры предлагают поставить на то, что Головин отличится в очередной раз, коэффициент 3.25. Вероятность гола Кузяева оценили коэффициентом 5.80. Ждём эту игру с нетерпением!

Алексей Миранчук. «Удинезе» — «Аталанта». 12 ноября, 17:00 мск

За минувшую неделю положение Алексея Миранчука в Бергамо ничуть не изменилось. Всё, что выделил Джан Пьеро Гасперини россиянину, это несколько минут в матче Лиги Европы с австрийским «Штурмом». Разбирать выступление Алексея не имеет смысла: мизерное время в матче, где всё было решено.

Теперь «Аталанта» сыграет в Серии А на выезде с «Удинезе». И этот матч наверняка будет непростым. Во-первых, игра на два фронта обязательно скажется, во-вторых, команда из Удине в прошлом туре одержала долгожданную победу — и сразу над «Миланом»! Победа «Аталанты» идёт за 1.97, а на хозяев дают 3.80. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.55.

Поставить на то, что Алексей Миранчук сможет забить, можно за 4.30. Но это тот случай, когда пари могут заключить только ярые фанаты россиянина. Рассчитывать на то, что Алексей выйдет на поле хотя бы на полчаса, сложно. Гол за пять-семь минут — очень непростое дело. А на большее рассчитывать не приходится. Велика вероятность, что Миранчук снова останется на скамейке запасных. Очевидно — зимой нужно менять клуб.

Продолжаем следить за россиянами в европейских клубах и желаем им удачных матчей!