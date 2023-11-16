Кипр — Испания: команда де ла Фуэнте сыграет в удовольствие

16 ноября состоится матч отборочного турнира Евро-2024 Кипр – Испания. Начало – в 20:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу Испании можно с коэффициентом 1.04. В случае если победит Кипр, сыграет коэффициент 50.00. На ничью можно сделать ставку за 16.00.

Коэффициенты букмекеров на отборочный матч Евро-2024 Кипр — Испания 16 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Кипр — Испания будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.23, а тотал меньше 2.5 мяча – за 3.90. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.95 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на отборочный матч Евро-2024 Кипр — Испания (16.11.2023)

Сборной Кипра совсем не удалась квалификация Евро-2024. Семь матчей — семь поражений с разницей мячей 2:25. 0:6 от Испании, по 0:4 от Норвегии и Грузии — команда Темури Кецбая проигрывает всем и вся. И впереди матч с Испанией, которая, хоть уже и решила свои проблемы, всё равно не намерена терять очки.

Все свои проблемы испанцы решили в прошлом окне для сборных, победив Шотландию дома и Норвегию на выезде. Прямую путевку команда Луиса де ла Фуэнте обеспечила, остался лишь вопрос с первым местом. Пока у пиренейцев столько же очков, сколько и у Шотландии. Но впереди игры с Кипром и Грузией, так что вряд ли испанцы отдадут лидерство по дополнительным показателям, которое у них есть сейчас.

В шести матчах Испания забила 19 голов и только три пропустила. Два из них пришлись на гостевой матч с Шотландией — чувствительное поражение. Взять реванш на своём поле получилось, но эта победа была скорее вымученной: взять хотя бы отменённый гол Скотта Мактоминея. Засчитай его судьи — и победа испанцев была бы под большим вопросом.

Тем не менее де ла Фуэнте решил задачу и теперь может экспериментировать. В победе Испании сомнений нет, слишком слабый у них соперник. Дома испанцы забили Кипру шесть голов. Думаем, и эта встреча будет результативной, ведь и в других матчах пиренейцы забивали много: семь голов получила Грузия, три — Норвегия. Рекомендуем поставить на то, что команды забьют много. Вероятность того, что в матче будет ТБ 3.5 гола, в линии Winline оценили коэффициентом 1.60.

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Ставка: Тотал больше 3.5 мяча за 1.60.

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