Экспресс на футбол с коэффициентом 25.3: Спаллетти и Левандовски в игре!

17 ноября пройдут очередные матчи отборочного турнира Евро-2024. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 25.3 из встреч, которые будут сыграны сегодня. Прогнозы составляла нейросеть ChatGPT.

Прогноз на матч Италия — Северная Македония

Предстоящий матч между сборными Италии и Северной Македонии обещает быть захватывающим, учитывая их предыдущие встречи и текущую форму. Италия хотя и потерпела поражение от Англии со счётом 1:3, показала свои сильные стороны, ранее обыграв Мальту (4:0) и Украину (2:1). Ничья с Северной Македонией, конечно, нет, но победа над Нидерландами в Лиге наций также вносит свою лепту в образ сильной команды, способной доминировать на поле.

Северная Македония, с другой стороны, показывает переменчивые результаты. Победы над Арменией и Мальтой говорят о том, что команда умеет использовать свои шансы против менее сильных соперников, но поражения от Украины и особенно тяжелое от Англии (0:7) выставляют её в не слишком выгодном свете перед игрой с более квалифицированным противником. Исходя из статистики прошлых игр и нынешнего состояния соперников, можно предположить, что Италия войдёт в игру в качестве явного фаворита.

Букмекеры также считают итальянцев главными претендентами на победу, устанавливая коэффициенты на их успех от 1.14 до 1.15, что значительно выше, чем на победу гостей (21.00) или ничью (от 8.00 до 8.40). Учитывая предыдущие встречи команд, в которых у «Скуадра адзурра» были такие себе перспективы — она либо проигрывала, либо играла вничью в последних трех встречах, в том числе и последнюю, где счёт был 1:1, ожидается, что она захочет взять реванш за не самый удовлетворительный результат.

Также стоит отметить мотивацию Италии в преддверии квалификации ЧЕ-2024 и желание занять лидирующие позиции в своей группе. Всё же логично не откладывать дело на последний тур, где встречаться придётся с не самой простой Украиной. Италия обладает всеми инструментами, чтобы обыграть Северную Македонию на домашнем стадионе. Предполагаем, что подопечные Лучано Спаллетти сделают это уверенно – с форой (-2.5) – за 2.29.

Прогноз на матч Англия — Мальта

Анализируя предматчевую статистику и текущую форму команд, можно сделать вывод, что предстоящая встреча, скорее всего, завершится уверенной победой сборной Англии. Статистика последних игр говорит о том, что английская команда находится в отличной форме, одержав победы над такими соперниками, как Италия и Австралия, и сыграв вничью с Украиной.

В то же время Мальта потерпела поражения в большинстве своих последних матчей, в том числе с крупным счётом от Италии и Северной Македонии. Также стоит учесть историю предыдущих встреч между этими командами. Англия регулярно обыгрывала Мальту с крупным счётом, что ещё больше подтверждает её статус фаворита в предстоящем матче.

Коэффициенты букмекеров также однозначно указывают на преимущество англичан, предлагая минимальные котировки на их победу и весьма высокие на успех мальтийцев или даже на ничью. Исходя из всего вышеперечисленного, предполагается, что сборная Англии сможет без труда контролировать игру и создаст достаточное количество моментов для забитых мячей.

Вероятнее всего, подопечные Гарета Саутгейта будут доминировать. С учётом сильной атакующей линии Англии можно ожидать, что она реализует несколько моментов, что приведёт к комфортной победе. Таким образом, исходя из всех факторов, прогноз на матч следующий: победа хозяев со счётом 4:0 за 4.60. Этот результат будет отражать разницу в классе и текущую форму обеих команд.

Прогноз на матч Польша — Чехия

В предстоящем матче отбора к чемпионату Европы по футболу 2024 года сойдутся сборные Польши и Чехии. Обе команды имеют богатую историю противостояний, и каждая из них стремится укрепить свои позиции для выхода в главный европейский турнир. Шансы есть: поляки идут третьими с 10 очками, чехи — вторые с 11 очками.

Польша в последних матчах показывала нестабильные результаты, одержав победу над Фарерскими островами и потерпев поражение от Албании. Подопечные Михала Пробежа способны на мощный футбол и имеют в своём составе опытных игроков, способных решить исход матча. Однако недавняя игра с Молдавией показала, что в обороне есть уязвимые места.

Сборная Чехии также имеет смешанные результаты, но победа над Фарерами и ничья с Венгрией в товарищеском матче могут свидетельствовать о стабилизации игры. Предыдущая очная встреча команд завершилась победой чехов со счётом 3:1, что несомненно дает им психологическое преимущество.

Учитывая предматчевую статистику и историю встреч, можно предположить, что предстоящий матч будет напряжённым. Однако благодаря фактору домашнего поля и поддержке болельщиков Польше удастся реализовать своё преимущество и одержать победу.

Прогноз на матч: Польша победит. Коэффициент 2.40.

Экспресс на матчи 1 7ноября

Ставка 1: победа Италии в матче с Северной Македонией с форой (-2.5) за 2.29.

Ставка 2: победа Англии в матче с Мальтой 4:0 за 4.60.

Ставка 3: победа Польши в матче с Чехией за 2.40.

Общий коэффициент: 2.29 Х 4.60 Х 2.40 = 25.3.