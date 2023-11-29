«Реал» — «Наполи»: Анчелотти протянет Маццарри руку помощи

29 ноября состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов «Реал» – «Наполи». Начало – в 23:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.90. В случае, если победит «Наполи», сыграет коэффициент 4.00. На ничью можно сделать ставку за 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Наполи» 29 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Реал Мадрид» — «Наполи» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.27. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Наполи» (29.11.2023)

«Реал» уже в плей-офф Лиги чемпионов, задача на эту часть сезона благополучно решена. Команда Карло Анчелотти выиграла все четыре матча в группе и спокойно лидирует. Более того, нужно набрать всего одно очко, чтобы гарантировать себе первую строчку в таблице.

Хорошо дела идут и в Примере. После 14 туров мадридцы лидируют, набрав 35 очков в 14 играх. В последнем матче подопечные Анчелотти на выезде разгромили «Кадис» со счётом 3:0. И это несмотря на ужасающую кадровую ситуацию. Помимо давно выбывших из строя Тибо Куртуа и Эдера Милитао, команда лишилась Винисиуса, Кепы, Орельена Тчуамени, Эдуарду Камавинга, а Джуд Беллингем играет на уколах. Если стартовый состав Анчелотти ещё может собрать, то выйти на замену практически некому. Учитывая тот факт, что играть «Реалу» без травмированных долго и на два фронта, можно предположить, что Карло Анчелотти пойдёт на эксперименты в составе.

Впрочем, у «Наполи» хоть и получше кадровая ситуация, зато неразбериха на позиции тренера. Руди Гарсия ожидаемо покинул свой пост, на его место приглашали Антонио Конте и Игора Тудора, однако эти специалисты отказались приходить в клуб по ходу сезона. В итоге клуб возглавил Вальтер Маццарри, который работал в Неаполе 10 лет назад. Выбор неочевидный и раскритикованный экспертами. Но этот выбор сделан, болельщикам «Наполи» предстоит с ним жить.

В Лиге чемпионов итальянский клуб решил практически все проблемы. После четырёх туров у «Наполи» семь очков, это на четыре больше, чем у идущей на третьей позиции «Браги». И в последнем туре итальянский клуб играет с португальцами дома. Так что вероятность выхода в плей-офф очень велика. Но можно решить все вопросы уже в этом туре.

«Реал» может экспериментировать и играть в своё удовольствие, не исключена и ротация: ведь травмы выкосили практически весь центр поля. «Наполи» же должен встряхнуться после прихода нового тренера. В первом матче под его руководством удалось обыграть «Аталанту». Сейчас ситуация тоже благоволит итальянскому клубу. Предлагаем рискнуть и поставить на то, что «Наполи» не проиграет. Такой исход аналитики Winline оценили в 1.97.

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Ставка: «Наполи» не проиграет за 1.97.

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