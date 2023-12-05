«Спартак» — «Динамо» М: Ковальчук Жамнову сейчас не помешал бы

5 декабря состоится матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» М. Начало – в 19:30 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 2.32. В случае если победит «Динамо», сыграет коэффициент 2.75. На ничью можно сделать ставку за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» 3 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Спартак» — «Динамо» М не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.14, а тотал меньше 5.5 – за 1.65 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» (05.12.2023)

Давно не было такого, чтобы «Спартак» и «Динамо» боролись за лидерство в Западной конференции. Да, регулярный чемпионат в самом разгаре, ещё многое может измениться, но прямо сейчас эти клубы занимают две лидирующие позиции на Западе, между ними всего лишь одно очко.

Правда, прямо сейчас нельзя сказать, что соперники в порядке. У красно-белых совсем не получилась выездная серия: команда Алексея Жамнова потерпела пять поражений в шести матчах. Удалось обыграть лишь «Автомобилист» (4:1). Во многом виной этому травмы: выбывали из строя Иван Морозов, Андрей Локтионов, Шейн Принс. Особенно чувствительно повреждение Морозова, ведь оно разбило главную ударную тройку спартаковцев Голдобин — Морозов — Порядин. В текущей кадровой ситуации, кажется, точно не лишним в команде был бы Илья Ковальчук. Алексей Жамнов уже говорил, что будет разговаривать с 40-летним форвардом о возобновлении карьеры. Может быть, чудес на льду от Ковальчука ждать и не стоит, но мастерство и опыт никуда не делись. Но пока Илья думает, а очки нужно набирать уже сейчас. Тем более что команда вернётся на домашний лёд.

Положение «Динамо» нельзя назвать кризисным, команда Алексея Кудашова не попадала в неудачные затяжные серии поражений, но темп набора очков упал. Бело-голубые сейчас чередуют победы и неудачи: в последних 10 матчах у них пять побед. Серьёзных кадровых проблем у динамовцев нет, так что болельщики вправе рассчитывать на победу в дерби.

Вот только «Спартак» очень хорош на своём льду: 13 побед в 18 матчах. Даже с травмами результативность красно-белых упала не сильно. Обе команды входят в топ-3 самых результативных, а в последних трёх матчах они неизменно пробивали тотал больше 5.5 шайбы.

Рекомендуем не лезть в исход матча, а поставить на яркий атакующий хоккей, в котором зрители увидят много голов. Сделать ставку на ТБ 5.5 можно за 2.14 по линии Winline.

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Ставка: ТБ 5.5 шайбы за 2.14.

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