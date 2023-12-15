Экспресс на футбол с коэффициентом 4.80: Ади Хюттер и Постекоглу за стабильность

Завершился групповой этап в еврокубках, поэтому пора возвращаться на внутреннюю арену. На 15 декабря запланировано несколько интересных встреч. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Дженоа» — «Ювентус»

«Дженоа» не может похвастаться уверенными результатами в последних матчах, потерпев несколько поражений и сыграв вничью. Это свидетельствует о слабости команды в текущем сезоне и на последнем отрезке. В то же время «Ювентус» демонстрирует лучшую форму, одержав победы над сильными соперниками и удерживая более высокие позиции в таблице.

Обе команды имели достаточно времени на подготовку к предстоящей встрече, и хотя «Ювентусу» предстоит играть в гостях, его текущая форма и история предыдущих матчей говорят в его пользу. «Дженоа» одержал последнюю победу в игре с «Ювентусом» в мае 2022 года, но с тех пор многое изменилось, и «старая синьора» выглядит более уверенно и слаженно.

Несмотря на кажущуюся простоту задачи для гостей, в футболе всегда есть место сюрпризам, и «Дженоа» может использовать фактор домашнего стадиона, чтобы попытаться забить неожиданный гол. Однако построение обороны и контратаки — это то, в чём «Ювентус» преуспел в последнее время. Это делает туринцев более вероятным победителем этого матча.

Если учесть всё вышеизложенное, то можно ожидать, что «Ювентус» станет контролировать игру с самого начала, исходя из своего опыта и качества состава. Вероятнее всего, матч завершится победой туринцев. «Дженоа» попытается оказать сопротивление, но текущая форма вряд ли позволит хозяевам справиться с давлением и мощью более сильного соперника. На то, что «Ювентус» выиграет, дают коэффициент 1.82.

Прогноз на матч «Ноттингем» — «Тоттенхэм»

В преддверии очередного тура английской Премьер-лиги футбольные аналитики и болельщики с нетерпением ожидают матча между «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм Хотспур». «Шпоры», обладая стабильностью и высоким классом игры, является очевидными фаворитами встречи, в то время как «лесники» будут пытаться удивить своего соперника, используя фактор домашнего стадиона и поддержку болельщиков.

Судя по последним матчам, «Ноттингем» переживает не лучшие времена, потерпев серию поражений, включая разгром со счётом 0:5 от «Фулхэма». Домашние игры также не внушают оптимизма, если учесть недавнее поражение во встрече с «Эвертоном». Команда страдает от нестабильности и частой смены тактических схем, что не добавляет уверенности в предстоящей игре.

С другой стороны, «Тоттенхэм», несмотря на недавнее поражение в игре с «Вест Хэмом», показывает куда более уверенные и результативные матчи. Встреча с «Ньюкаслом», завершившаяся со счётом 4:1, подтвердила высокий атакующий потенциал команды. «Шпоры» умеют использовать слабости соперника, и их атакующий дуэт в лице Ришарлисона и Сона способен создавать проблемы любой защите.

Исходя из текущей формы команд и их последних результатов, можно предположить, что «Тоттенхэм» имеет все шансы на победу. Принимая во внимание всё вышесказанное, наш прогноз заключается в том, что «шпоры» одержат победу. Ожидается, что игра будет динамичной и богатой на моменты у обоих ворот. Однако качество исполнения и опыт футболистов лилейно-белых должны в итоге решить исход матча в их пользу. На победу «Тоттенхэма» предлагают коэффициент 1.70.

Прогноз на матч «Монако» — «Лион»

Предстоящий матч между «Монако» и «Лионом» обещает стать одним из центральных событий 16-го тура французской Лиги 1. Обе команды демонстрируют амбициозные цели и желание укрепить свои позиции в турнирной таблице. Монегаски подходят к игре в хорошей форме, одержав победы в двух последних матчах Лиги 1, тогда как «львы» несколько шатко выступают на выезде, несмотря на мощный успех дома в игре с «Тулузой».

История предыдущих встреч свидетельствует о том, что матчи этих соперников зачастую непредсказуемы и полны борьбы. Если судить по последним играм, «Монако» выглядит более уверенно, особенно в обороне. Команда Ади Хюттера показывает отменную игру, пропуская мало голов. В то же время «Лион» демонстрирует высокую результативность, но стабильность — его слабое место.

Игра обещает быть напряжённой, ведь «Лион» вполне способен удивить. Даже такую сильную команду, как «Монако». Принимая во внимание текущую форму клубов, их мотивацию и статистику предыдущих встреч, прогнозируется, что монегаски смогут использовать преимущество домашнего поля и будут давить. Если даже случится нечто невероятное и «Лион» сможет навязать борьбу, то «Монако» должен забивать хотя бы два гола. На индивидуальный тотал красно-белых больше 1.5 мяча предлагают 1.55.

Экспресс на 15 декабря

Ставка 1: победа «Ювентуса» в матче с «Дженоа» за 1.82.

Ставка 2: победа «Тоттенхэма» в игре с «Ноттингемом» за 1.70.

Ставка 3: индивидуальный тотал «Монако» больше 1.5 мяча в матче с «Лионом» за 1.55.

Общий коэффициент: 1.82 Х 1.70 Х 1.55 = 4.80.