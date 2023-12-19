Результаты жеребьёвки Лиги Европы расстроили Лунёва и Лукаку, но порадовали Ди Марию

«Карабаху» выпал очень тяжёлый соперник, а «Роме» вновь предстоит проверить свои силы с «Фейеноордом». У «Бенфики» всё немного проще.

18 декабря в швейцарском городе Ньоне состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы. В итоге 16 команд были распределены по парам. Среди них восемь клубов, которые заняли вторые места в своих группах ЛЕ, а также восемь команд, занявших третьи строчки на групповом этапе Лиги чемпионов. Победители пройдут в 1/8 финала плей-офф.

Результат жеребьёвки Лиги Европы — 2023/2024

«Фейеноорд» — «Рома»;

«Милан» — «Ренн»;

«Ланс» — «Фрайбург»;

«Янг Бойз» — «Спортинг»;

«Бенфика» — «Тулуза»;

«Брага» — «Карабах»;

«Галатасарай» — «Спарта»;

«Шахтёр» — «Марсель».

Андрей недаром согласился на переезд

Лунёв выступает за «Карабах» и делает это весьма успешно. В том числе благодаря его стараниям команда будет играть в 1/16 финала Лиги Европы, но ей выпал весьма непростой соперник – «Брага». «Оружейники» идут в числе сильнейших клубов Португалии и по-прежнему претендуют на чемпионство. Также стоит учесть любовь «архиепископов» к атакующему футболу. Андрею явно не позавидуешь. Ставки на проход «Карабаха» принимают за 4.35, а шансы «Браги» оценили в 1.24.

Моуринью найдёт выход?

«Роме» достался крайне непростой соперник. «Фейеноорд» за последние три сезона успел стать чемпионом Нидерландов, доходил до финала Лиги конференций и четвертьфинала Лиги Европы. Кстати, в последнем случае клуб был выбит как раз римлянами, выиграв дома со счётом 1:0, а на выезде уступив – 1:4 после дополнительного времени. Уже тогда у Моуринью возникли проблемы с крепким «Фейеноордом», а он стал ещё сильнее. Поэтому ставки на его проход принимают за 2.02, а на то, что «Рома» сыграет в 1/8 финала Лиги Европы, дают 1.80.

«Милан» способен на подвиг

Если бы не преимущество «ПСЖ» над «Миланом» по очным встречам в два мяча, играли бы подопечные Пиоли в Лиге чемпионов. «Дьяволы» вполне могут замахнуться на победу в Лиге Европы, ведь они находятся в отличной форме. Только в последних трёх встречах группового этапа ЛЧ они победили «Ньюкасл» (2:1) и парижан (2:1). Плюс соперник попался довольно слабый.

«Ренн» не показывает чего-то удивительного в этом сезоне. Команда очень часто проигрывает, причём не всегда топовым клубам. Поэтому вполне оправданно на проход в следующий раунд «Милана» предлагают коэффициент 1.32. Ставки на то, что «Ренн» сыграет в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы, принимают за 3.10.

У Ди Марии открылось второе дыхание

В 35 лет Анхель Ди Мария вполне может стать обладателем еврокубкового трофея. Для этого ему сначала нужно вместе с «Бенфикой» пройти «Тулузу», которая то и дело удивляет. С одной стороны, «орлам» повезло, ведь предстоит играть с малоопытной командой, не имеющей звёздных футболистов. С другой – «фиолетовые» уже преподали урок «Ливерпулю», выиграв у него со счётом 3:2 на групповом этапе ЛЕ.

«Бенфике» будет достаточно просто выиграть дома с минимальным преимуществом, а на выезде удержать ничью. Играть от обороны не всегда получается у лиссабонцев, но во встречах с таким соперником, у которого нет чётко выраженной атаки, тактика может сработать. Ставки на проход «орлов» принимают за 1.30, а победу по сумме двух матчей «Тулузы» оценили в 3.70.