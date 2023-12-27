ЦСКА — СКА: все серии когда-нибудь заканчиваются

27 декабря состоится матч КХЛ ЦСКА — СКА. Начало – в 19:30 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают шансы команд равными: поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 2.50. В случае если победят гости, сыграет такой же коэффициент. На ничью в основное время можно сделать ставку за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — СКА 27 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч ЦСКА — СКА не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.29, тотал меньше 5.5 шайбы – за 1.66. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч КХЛ СКА — ЦСКА (19.12.2023)

Ситуация у ЦСКА становится всё сложнее: после паузы на Матч звёзд и Кубок Первого канала москвичи проиграли уже четыре матча подряд. В игре с «Салаватом Юлаевым» армейцы вели практически до финальной сирены, но позволили сопернику спастить, а затем уступили в овертайме. Команда идёт на шестой позиции в Западной конференции, догонять лидеров всё сложнее, а значит, вполне реальна перспектива, при которой ЦСКА придётся пробиваться через очень сложную сетку плей-офф. Неудивительно, что пошли разговоры о трансферах и смене тренера. Но всё идёт к тому, что громких приобретений не будет — Сергею Фёдорову предстоит выправлять положение с проверенными бойцами. Нужно оттолкнуться ото дна — и победа над принципиальным соперником в лице СКА была бы отличным подарком болельщикам. Вот только добиться её будет очень и очень непросто.

Тем более что буквально неделю назад петербуржцы не оставили от принципиального соперника камня на камне — 6:2. Да и в принципе выиграли все три очные встречи в этом сезоне. Нужно отметить, что начинал сезон СКА, как и его соперник, ни шатко, ни валко, но затем команда Романа Ротенберга резко прибавила. Прямо сейчас команда из Санкт-Петербурга идёт на четвёртой позиции, отставая от лидера Запада — «Спартака» — на шесть очков. Но у СКА и два матча в запасе. А в последних 20 встречах у армейцев из города на Неве всего лишь четыре осечки. Прямо скажем, крейсерская скорость.

Конечно, СКА — фаворит, но ЦСКА при всех своих неудачах остаётся сильным соперником. Мотивация москвичей очень велика: серия поражений, разговоры об отставке тренера, да и в целом ЦСКА не может проигрывать вечно, это не беспросветный аутсайдер.

Все серии когда-нибудь заканчиваются. ЦСКА не выглядит безнадёжно, можно сказать, что в последних двух матчах армейцам просто не повезло. А победа над СКА сразу снимет бóльшую часть вопросов к команде. СКА же набрал хороший ход, но нужно постепенно готовиться к предстоящему плей-офф, нагружать команду. Стоит рискнуть и проверить победу ЦСКА в матче. Коэффициент 1.92 по линии Winline.

Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.92.

Реклама, ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НКС» ИНН: 7714707736